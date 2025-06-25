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В Грузии живет 3,9 миллиона человек
В Грузии живет 3,9 миллиона человек
Sputnik Грузия
Перепись населения проходила на контролируемой официальными властями территории Грузии с 14 ноября по 31 декабря 2024 года 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Население Грузии составляет 3 914 000 человек, из которых 53% – женщины и 47% – мужчины, следует из первых результатов переписи населения страны, обнародованных на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Перепись населения проходила на контролируемой официальными властями территории Грузии с 14 ноября по 31 декабря 2024 года. Участвовать в переписи можно было как заполнив анкету на специальном сайте, так и ответив на вопросы переписчиков на дому. По данным "Сакстата", из 3,9 миллиона человек 2,4 миллиона живет в городах, из которых 1,3 миллиона – в Тбилиси. В селах проживает около 1,5 миллиона человек. При этом сельское население значительно превышает городское в регионах Кахети, Мцхета-Мтианети, Гурия, Самхце-Джавахети и Рача-Лечхуми, Квемо Сванети.Население столицы составляет 34% от общего населения страны. За ним следуют регион Имерети, где живет 12,9% населения, регион Квемо Картли (11,2%) и Аджарская автономная республика (10,2%). Самые незаселенные регионы – регион Самцхе-Джавахети (3,9% от общего числа населения), Гурия (2,6%), Мцхета-Мтианети (2,4%), Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (0,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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перепись населения, грузия, новости, общество, мцхета-мтианети, гурия, тбилиси, сакстат
перепись населения, грузия, новости, общество, мцхета-мтианети, гурия, тбилиси, сакстат
В Грузии живет 3,9 миллиона человек
Перепись населения проходила на контролируемой официальными властями территории Грузии с 14 ноября по 31 декабря 2024 года
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Население Грузии составляет 3 914 000 человек, из которых 53% – женщины и 47% – мужчины, следует из первых результатов переписи населения страны, обнародованных на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Перепись населения проходила на контролируемой официальными властями территории Грузии с 14 ноября по 31 декабря 2024 года. Участвовать в переписи можно было как заполнив анкету на специальном сайте, так и ответив на вопросы переписчиков на дому.
По данным "Сакстата", из 3,9 миллиона человек 2,4 миллиона живет в городах, из которых 1,3 миллиона – в Тбилиси.
В селах проживает около 1,5 миллиона человек. При этом сельское население значительно превышает городское в регионах Кахети, Мцхета-Мтианети, Гурия, Самхце-Джавахети и Рача-Лечхуми, Квемо Сванети.
Население столицы составляет 34% от общего населения страны. За ним следуют регион Имерети, где живет 12,9% населения, регион Квемо Картли (11,2%) и Аджарская автономная республика (10,2%).
Самые незаселенные регионы – регион Самцхе-Джавахети (3,9% от общего числа населения), Гурия (2,6%), Мцхета-Мтианети (2,4%), Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (0,7%).