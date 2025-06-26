https://sputnik-georgia.ru/20250626/293928583.html
Саммит НАТО в Гааге: новые цели и расценки существования
Саммит НАТО в Гааге: новые цели и расценки существования
Sputnik Грузия
Планка в 5% от ВВП на военные расходы практически непреодолимая даже для Германии, которая является локомотивом европейской экономики, отмечает военный... 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T21:07+0400
2025-06-26T21:07+0400
2025-06-26T21:07+0400
в мире
аналитика
политика
сша
нато
украина
германия
дональд трамп
михаил горбачев
владимир зеленский
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1a/293928764_85:0:2860:1561_1920x0_80_0_0_e31d37a730c00323a95b7e9b26fb41dd.jpg
Никто не ждет от НАТО ничего хорошего, даже старожилы. Июньский саммит альянса в Гааге проходит под "демоническим" давлением США – обозначены новые цели и цены членства в этом элитном "клубе самоубийц". Когнитивный диссонанс сквозит в ключевых декларациях саммита: "НАТО не находится в состоянии войны, но и не в состоянии мира". Третье состояние военного блока – кризис.На побережье Северного моря в Гааге 24-25 июня проходит "судьбоносный" саммит НАТО с участием 32 национальных лидеров. Событие локализовано не в столице Нидерландов – Амстердаме, и даже не во втором по величине Роттердаме именно потому, что Гаага считается в Европе городом, в котором "творится история". Основная цель театрализованного мероприятия в средневековых декорациях – решение проблем модернизации архаичного альянса.С целями все достаточно просто: альянс стремится стать "более сильным, справедливым и смертоносным", с "краеугольным камнем ядерного сдерживания" за пазухой – то есть более опасным для мирных, безъядерных соседей по планете. С расценками членства сложнее: бескомпромиссный лидер НАТО и президент США Дональд Трамп требует ежегодного выделения на военные расходы 5% ВВП каждой страной альянса.Планка практически непреодолимая. Даже "локомотив европейской экономики" – Германия – планирует достичь военного бюджета в 3,5% ВВП только к 2029 году. Ранее Британия обязалась тратить 2,5% ВВП к 2027 году. Напомню, целевой уровень 2014 года – 2%. Сегодня в Гааге большинство союзников готовы подписаться под увеличением военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.Генсек НАТО Марк Рютте излучает оптимизм: "Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить английский язык и не переходить на русский в Лондоне, вам придется защищать себя от России, которая сейчас производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО".Амбициозные глупцы и бессмысленные цели всегда кому-то приносят доход (на этом основано большинство бизнес-тренингов). Смелый реформатор Дональд Трамп на саммите незримо парит над "укрощенными" фракциями, как Михаил Горбачев на 28 съезде КПСС. Свежий прогноз The Guardian: "Саммит НАТО станет триумфальным для Трампа и провальным для Украины".Новые акцентыНаивысшей угрозой для НАТО традиционно считается Россия, и на саммите в Гааге изначально планировали принять новую, более жесткую стратегию в отношении РФ. Однако газета NYT сегодня сообщила: "Новая стратегия отменена по настоянию Вашингтона". Более того, в проекте коммюнике не упоминается обещание НАТО о членстве Украины и Грузии, как на предыдущих саммитах. Больше шансов у Иордании, где недавно открылся офис альянса."Украинский акцент" в Гааге практически отсутствует. Владимир Зеленский приглашен только на неформальный ужин, возможно, в качестве пианиста. Альянс обязался выделить Киеву в текущем году "дополнительную помощь в области безопасности" на 20 млн евро, и в 2026-м – еще 35 млрд евро. Суммы, несопоставимые с прошлыми. Причем обещанные миллиарды не трансформируются по волшебству в оружие и боеприпасы.Совещания в формате "Рамштайн" и Совета по Украине уходят в прошлое. Лидеры Америки, Венгрии и Словакии – Дональд Трамп, Виктор Орбан и Роберт Фицо – открыто утверждают: "Хорошие отношения с кризисными странами важны для безопасности в принципе, и война на Украине делает НАТО более уязвимой, а не наоборот". Это противоречит позиции остальной части НАТО, которая считает Украину передовой линией борьбы с Россией. Марк Рютте пытается консолидировать "фракции" любой ценой (сошлись на уступке до 3,5% ВВП). И все же внутри альянса растет неопределенность.Западные СМИ констатируют: "США больше не являются движущей силой ни НАТО, ни европейской безопасности". Оставляя союзникам "ядерный зонтик", Вашингтон сокращает присутствие своих войск в Европе. Дональд Трамп еще в первую каденцию угрожал выходом США из альянса, "назначил цену" американским гарантиям безопасности, и даже призывал российского президента Владимира Путина поступать с неплатежеспособными союзниками по НАТО "как ему заблагорассудится". Очевидно, "пятая статья" – не для всех.Альянс гордится тем, что в последние годы создал на восточном фланге передовые (чахоточные) войсковые группы в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Якобы это – демонстрация "решимости и готовности союзников защищать территорию и население альянса". Почему же сегодня у бравых ребят в Гааге такие кислые лица? Они понимают, что нападать на упомянутые страны никто не собирается, а платить придется.Кроме того, принцип коллективной обороны НАТО – палка о двух концах. Если "нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех союзников", то и агрессия одного из союзников в отношении, к примеру, России – грозит "концом истории" всем странам альянса. Вне зависимости от размера военных расходов и лозунгов.Никто не ждет от НАТО ничего хорошего, даже старожилы альянса с 1949 года. Неслучайно в Гааге тысячи человек вышли на демонстрацию против саммита и за мир.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
сша
украина
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1a/293928764_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_0658da33702d1b9e98f41e53c781fd18.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
в мире, аналитика, политика, сша, нато, украина, германия, дональд трамп, михаил горбачев, владимир зеленский, колумнисты
в мире, аналитика, политика, сша, нато, украина, германия, дональд трамп, михаил горбачев, владимир зеленский, колумнисты
Саммит НАТО в Гааге: новые цели и расценки существования
Планка в 5% от ВВП на военные расходы практически непреодолимая даже для Германии, которая является локомотивом европейской экономики, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко
Никто не ждет от НАТО ничего хорошего, даже старожилы. Июньский саммит альянса в Гааге проходит под "демоническим" давлением США – обозначены новые цели и цены членства в этом элитном "клубе самоубийц". Когнитивный диссонанс сквозит в ключевых декларациях саммита: "НАТО не находится в состоянии войны, но и не в состоянии мира". Третье состояние военного блока – кризис.
На побережье Северного моря в Гааге 24-25 июня проходит "судьбоносный" саммит НАТО с участием 32 национальных лидеров. Событие локализовано не в столице Нидерландов – Амстердаме, и даже не во втором по величине Роттердаме именно потому, что Гаага считается в Европе городом, в котором "творится история". Основная цель театрализованного мероприятия в средневековых декорациях – решение проблем модернизации архаичного альянса.
Ранее в Брюсселе министры обороны государств-членов НАТО согласовали новый амбициозный комплекс целевых показателей "на годы вперед": "3,5% ВВП – на ключевые силы и средства, 1,5% ВВП – на инфраструктуру". Поэтому в Гааге обсуждаются и утверждаются заранее подготовленные документы.
С целями все достаточно просто: альянс стремится стать "более сильным, справедливым и смертоносным", с "краеугольным камнем ядерного сдерживания" за пазухой – то есть более опасным для мирных, безъядерных соседей по планете. С расценками членства сложнее: бескомпромиссный лидер НАТО и президент США Дональд Трамп требует ежегодного выделения на военные расходы 5% ВВП каждой страной альянса.
Планка практически непреодолимая. Даже "локомотив европейской экономики" – Германия – планирует достичь военного бюджета в 3,5% ВВП только к 2029 году. Ранее Британия обязалась тратить 2,5% ВВП к 2027 году. Напомню, целевой уровень 2014 года – 2%. Сегодня в Гааге большинство союзников готовы подписаться под увеличением военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.
Генсек НАТО Марк Рютте излучает оптимизм: "Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить английский язык и не переходить на русский в Лондоне, вам придется защищать себя от России, которая сейчас производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО".
Амбициозные глупцы и бессмысленные цели всегда кому-то приносят доход (на этом основано большинство бизнес-тренингов). Смелый реформатор Дональд Трамп на саммите незримо парит над "укрощенными" фракциями, как Михаил Горбачев на 28 съезде КПСС. Свежий прогноз The Guardian: "Саммит НАТО станет триумфальным для Трампа и провальным для Украины".
Наивысшей угрозой для НАТО традиционно считается Россия, и на саммите в Гааге изначально планировали принять новую, более жесткую стратегию в отношении РФ. Однако газета NYT сегодня сообщила: "Новая стратегия отменена по настоянию Вашингтона". Более того, в проекте коммюнике не упоминается обещание НАТО о членстве Украины и Грузии, как на предыдущих саммитах. Больше шансов у Иордании, где недавно открылся офис альянса.
"Украинский акцент" в Гааге практически отсутствует. Владимир Зеленский приглашен только на неформальный ужин, возможно, в качестве пианиста. Альянс обязался выделить Киеву в текущем году "дополнительную помощь в области безопасности" на 20 млн евро, и в 2026-м – еще 35 млрд евро. Суммы, несопоставимые с прошлыми. Причем обещанные миллиарды не трансформируются по волшебству в оружие и боеприпасы.
Заметен дрейф поддержки Киева от США "к другим европейским структурам, включая ЕС и контактную группу доноров военной помощи, которую теперь возглавляют Великобритания и Германия". Проекты совместного военного производства не отменяют реальности, в которой "Европа не может заткнуть пробелы, вызванные отсутствием военной поддержки США".
Совещания в формате "Рамштайн" и Совета по Украине уходят в прошлое. Лидеры Америки, Венгрии и Словакии – Дональд Трамп, Виктор Орбан и Роберт Фицо – открыто утверждают: "Хорошие отношения с кризисными странами важны для безопасности в принципе, и война на Украине делает НАТО более уязвимой, а не наоборот". Это противоречит позиции остальной части НАТО, которая считает Украину передовой линией борьбы с Россией. Марк Рютте пытается консолидировать "фракции" любой ценой (сошлись на уступке до 3,5% ВВП). И все же внутри альянса растет неопределенность.
Западные СМИ констатируют: "США больше не являются движущей силой ни НАТО, ни европейской безопасности". Оставляя союзникам "ядерный зонтик", Вашингтон сокращает присутствие своих войск в Европе. Дональд Трамп еще в первую каденцию угрожал выходом США из альянса, "назначил цену" американским гарантиям безопасности, и даже призывал российского президента Владимира Путина поступать с неплатежеспособными союзниками по НАТО "как ему заблагорассудится". Очевидно, "пятая статья" – не для всех.
Альянс гордится тем, что в последние годы создал на восточном фланге передовые (чахоточные) войсковые группы в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Якобы это – демонстрация "решимости и готовности союзников защищать территорию и население альянса". Почему же сегодня у бравых ребят в Гааге такие кислые лица? Они понимают, что нападать на упомянутые страны никто не собирается, а платить придется.
Кроме того, принцип коллективной обороны НАТО – палка о двух концах. Если "нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех союзников", то и агрессия одного из союзников в отношении, к примеру, России – грозит "концом истории" всем странам альянса. Вне зависимости от размера военных расходов и лозунгов.
Никто не ждет от НАТО ничего хорошего, даже старожилы альянса с 1949 года. Неслучайно в Гааге тысячи человек вышли на демонстрацию против саммита и за мир.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции