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Саммит НАТО в Гааге: новые цели и расценки существования

Саммит НАТО в Гааге: новые цели и расценки существования

Sputnik Грузия

Планка в 5% от ВВП на военные расходы практически непреодолимая даже для Германии, которая является локомотивом европейской экономики, отмечает военный... 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T21:07+0400

2025-06-26T21:07+0400

2025-06-26T21:07+0400

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Никто не ждет от НАТО ничего хорошего, даже старожилы. Июньский саммит альянса в Гааге проходит под "демоническим" давлением США – обозначены новые цели и цены членства в этом элитном "клубе самоубийц". Когнитивный диссонанс сквозит в ключевых декларациях саммита: "НАТО не находится в состоянии войны, но и не в состоянии мира". Третье состояние военного блока – кризис.На побережье Северного моря в Гааге 24-25 июня проходит "судьбоносный" саммит НАТО с участием 32 национальных лидеров. Событие локализовано не в столице Нидерландов – Амстердаме, и даже не во втором по величине Роттердаме именно потому, что Гаага считается в Европе городом, в котором "творится история". Основная цель театрализованного мероприятия в средневековых декорациях – решение проблем модернизации архаичного альянса.С целями все достаточно просто: альянс стремится стать "более сильным, справедливым и смертоносным", с "краеугольным камнем ядерного сдерживания" за пазухой – то есть более опасным для мирных, безъядерных соседей по планете. С расценками членства сложнее: бескомпромиссный лидер НАТО и президент США Дональд Трамп требует ежегодного выделения на военные расходы 5% ВВП каждой страной альянса.Планка практически непреодолимая. Даже "локомотив европейской экономики" – Германия – планирует достичь военного бюджета в 3,5% ВВП только к 2029 году. Ранее Британия обязалась тратить 2,5% ВВП к 2027 году. Напомню, целевой уровень 2014 года – 2%. Сегодня в Гааге большинство союзников готовы подписаться под увеличением военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.Генсек НАТО Марк Рютте излучает оптимизм: "Люди поняли и осознали, что если вы хотите сохранить английский язык и не переходить на русский в Лондоне, вам придется защищать себя от России, которая сейчас производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО".Амбициозные глупцы и бессмысленные цели всегда кому-то приносят доход (на этом основано большинство бизнес-тренингов). Смелый реформатор Дональд Трамп на саммите незримо парит над "укрощенными" фракциями, как Михаил Горбачев на 28 съезде КПСС. Свежий прогноз The Guardian: "Саммит НАТО станет триумфальным для Трампа и провальным для Украины".Новые акцентыНаивысшей угрозой для НАТО традиционно считается Россия, и на саммите в Гааге изначально планировали принять новую, более жесткую стратегию в отношении РФ. Однако газета NYT сегодня сообщила: "Новая стратегия отменена по настоянию Вашингтона". Более того, в проекте коммюнике не упоминается обещание НАТО о членстве Украины и Грузии, как на предыдущих саммитах. Больше шансов у Иордании, где недавно открылся офис альянса."Украинский акцент" в Гааге практически отсутствует. Владимир Зеленский приглашен только на неформальный ужин, возможно, в качестве пианиста. Альянс обязался выделить Киеву в текущем году "дополнительную помощь в области безопасности" на 20 млн евро, и в 2026-м – еще 35 млрд евро. Суммы, несопоставимые с прошлыми. Причем обещанные миллиарды не трансформируются по волшебству в оружие и боеприпасы.Совещания в формате "Рамштайн" и Совета по Украине уходят в прошлое. Лидеры Америки, Венгрии и Словакии – Дональд Трамп, Виктор Орбан и Роберт Фицо – открыто утверждают: "Хорошие отношения с кризисными странами важны для безопасности в принципе, и война на Украине делает НАТО более уязвимой, а не наоборот". Это противоречит позиции остальной части НАТО, которая считает Украину передовой линией борьбы с Россией. Марк Рютте пытается консолидировать "фракции" любой ценой (сошлись на уступке до 3,5% ВВП). И все же внутри альянса растет неопределенность.Западные СМИ констатируют: "США больше не являются движущей силой ни НАТО, ни европейской безопасности". Оставляя союзникам "ядерный зонтик", Вашингтон сокращает присутствие своих войск в Европе. Дональд Трамп еще в первую каденцию угрожал выходом США из альянса, "назначил цену" американским гарантиям безопасности, и даже призывал российского президента Владимира Путина поступать с неплатежеспособными союзниками по НАТО "как ему заблагорассудится". Очевидно, "пятая статья" – не для всех.Альянс гордится тем, что в последние годы создал на восточном фланге передовые (чахоточные) войсковые группы в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Якобы это – демонстрация "решимости и готовности союзников защищать территорию и население альянса". Почему же сегодня у бравых ребят в Гааге такие кислые лица? Они понимают, что нападать на упомянутые страны никто не собирается, а платить придется.Кроме того, принцип коллективной обороны НАТО – палка о двух концах. Если "нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех союзников", то и агрессия одного из союзников в отношении, к примеру, России – грозит "концом истории" всем странам альянса. Вне зависимости от размера военных расходов и лозунгов.Никто не ждет от НАТО ничего хорошего, даже старожилы альянса с 1949 года. Неслучайно в Гааге тысячи человек вышли на демонстрацию против саммита и за мир.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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