https://sputnik-georgia.ru/20250626/arochnyy-most-edinstvennoy-ruslovoy-ges-v-tbilisi-otremontiruyut-293907952.html

Арочный мост единственной русловой ГЭС в Тбилиси отремонтируют

Арочный мост единственной русловой ГЭС в Тбилиси отремонтируют

Sputnik Грузия

Ортачала ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Полный ремонт арочного моста Ортачалинской ГЭС на реке Мтквари начнется с 28 июня, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ортачала ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъема уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Это единственная русловая ГЭС в границах грузинской столицы. Также, по его словам, будут восстановлены поврежденные перила и укреплены их конструкции, заменены старые опоры наружного освещения и установлены современные энергоэффективные светодиодные светильники, отремонтированы тротуары. Работы по ремонту арочного моста продлятся в течение четырех месяцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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