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Арочный мост единственной русловой ГЭС в Тбилиси отремонтируют
Арочный мост единственной русловой ГЭС в Тбилиси отремонтируют
Sputnik Грузия
Ортачала ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Полный ремонт арочного моста Ортачалинской ГЭС на реке Мтквари начнется с 28 июня, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ортачала ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъема уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Это единственная русловая ГЭС в границах грузинской столицы. Также, по его словам, будут восстановлены поврежденные перила и укреплены их конструкции, заменены старые опоры наружного освещения и установлены современные энергоэффективные светодиодные светильники, отремонтированы тротуары. Работы по ремонту арочного моста продлятся в течение четырех месяцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, гэс
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, гэс
Арочный мост единственной русловой ГЭС в Тбилиси отремонтируют
10:51 26.06.2025 (обновлено: 10:56 26.06.2025)
Ортачала ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Полный ремонт арочного моста Ортачалинской ГЭС на реке Мтквари начнется с 28 июня, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Ортачала ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъема уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Это единственная русловая ГЭС в границах грузинской столицы.
"Городская служба развития инфраструктуры мэрии приступает к реализации еще одного важного проекта, в рамках которого будет демонтирована проезжая часть моста, установлены конструкции и дренажная система, а также выполнены работы по гидроизоляции", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Также, по его словам, будут восстановлены поврежденные перила и укреплены их конструкции, заменены старые опоры наружного освещения и установлены современные энергоэффективные светодиодные светильники, отремонтированы тротуары.
Работы по ремонту арочного моста продлятся в течение четырех месяцев.