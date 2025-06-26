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Басилашвили сыграет в основной сетке Уимблдона
Басилашвили сыграет в основной сетке Уимблдона
Sputnik Грузия
Встречи основной сетки Уимблдона пройдут с 30 июня по 13 июля 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили обыграл 28-летнего аргентинца, 156 ракетку мира Хуана Пабло Фиковича в финале квалификации Уимблдона в четырех сетах сетах 1:6, 7:5, 6:2, 6:1 и сыграет в основной сетке турнира. Встречи основной сетки Уимблдона пройдут с 30 июня по 13 июля. Это единственный травяной турнир "Большого шлема". Квалификация турнира стартовала 23 июня. Что касается грузинской теннисистки Мариам Болквадзе, то она уступила представительнице Швейцарии Селин Наеф в двух сетах – 1:6, 1:6 и не смогла пробиться в финал. Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона - 2025, теннисисту необходимо было пройти три круга квалификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Басилашвили сыграет в основной сетке Уимблдона
Встречи основной сетки Уимблдона пройдут с 30 июня по 13 июля
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили обыграл 28-летнего аргентинца, 156 ракетку мира Хуана Пабло Фиковича в финале квалификации Уимблдона в четырех сетах сетах 1:6, 7:5, 6:2, 6:1 и сыграет в основной сетке турнира.
Встречи основной сетки Уимблдона пройдут с 30 июня по 13 июля. Это единственный травяной турнир "Большого шлема". Квалификация турнира стартовала 23 июня.
Что касается грузинской теннисистки Мариам Болквадзе, то она уступила представительнице Швейцарии Селин Наеф в двух сетах – 1:6, 1:6 и не смогла пробиться в финал.
Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона - 2025, теннисисту необходимо было пройти три круга квалификации.