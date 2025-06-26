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Достопримечательности Грузии: древний пещерный город Вардзия – фото

Достопримечательности Грузии: древний пещерный город Вардзия – фото

Sputnik Грузия

Впечатляющий пещерный монастырский комплекс Вардзия построен во времена правления царя Георгия III и его дочери царицы Тамар 26.06.2025, Sputnik Грузия

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Вардзия расположена в районе Аспиндза, в 60 километрах от города Ахалцихе. Помимо самого монастыря, в ущелье находятся еще несколько пещерных комплексов, крепость, храмы.

вардзия

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, история, история грузии - все самое интересное, культура, культурные памятники и церкви грузии, вардзия, фото