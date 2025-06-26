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Достопримечательности Грузии: древний пещерный город Вардзия – фото
Достопримечательности Грузии: древний пещерный город Вардзия – фото
Sputnik Грузия
Впечатляющий пещерный монастырский комплекс Вардзия построен во времена правления царя Георгия III и его дочери царицы Тамар 26.06.2025, Sputnik Грузия
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Вардзия расположена в районе Аспиндза, в 60 километрах от города Ахалцихе. Помимо самого монастыря, в ущелье находятся еще несколько пещерных комплексов, крепость, храмы.
вардзия
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, история, история грузии - все самое интересное, культура, культурные памятники и церкви грузии, вардзия, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, история, история грузии - все самое интересное, культура, культурные памятники и церкви грузии, вардзия, фото

Достопримечательности Грузии: древний пещерный город Вардзия – фото

22:24 26.06.2025 (обновлено: 23:15 26.06.2025)
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Впечатляющий пещерный монастырский комплекс Вардзия построен во времена правления царя Георгия III и его дочери царицы Тамар
Вардзия расположена в районе Аспиндза, в 60 километрах от города Ахалцихе. Помимо самого монастыря, в ущелье находятся еще несколько пещерных комплексов, крепость, храмы.
© photo: Sputnik / Stringer

Первые пещеры в Вардзия появились при правлении Георгия III (1156-1184).

Первые пещеры в Вардзия появились при правлении Георгия III (1156-1184). - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

Первые пещеры в Вардзия появились при правлении Георгия III (1156-1184).

© photo: Sputnik / Stringer

К тому моменту здесь уже существовал небольшой пещерный храм Ананаури, а неподалеку, на другой стороне реки – пещерный монастырь Ванис-Квабеби.

К тому моменту здесь уже существовал небольшой пещерный храм Ананаури, а неподалеку, на другой стороне реки – пещерный монастырь Ванис-Квабеби. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

К тому моменту здесь уже существовал небольшой пещерный храм Ананаури, а неподалеку, на другой стороне реки – пещерный монастырь Ванис-Квабеби.

© photo: Sputnik / Stringer

Первые несколько пещер высечены на месте современного Успенского Храма. После смерти царя Георгия начался второй этап строительства – по приказу царицы Тамар был создан Успенский храм.

Первые несколько пещер высечены на месте современного Успенского Храма. После смерти царя Георгия начался второй этап строительства – по приказу царицы Тамар был создан Успенский храм. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

Первые несколько пещер высечены на месте современного Успенского Храма. После смерти царя Георгия начался второй этап строительства – по приказу царицы Тамар был создан Успенский храм.

© photo: Sputnik / Stringer

Самым масштабным стал третий этап строительства, когда создавались кельи монахов. Все это грандиозное сооружение едва не погибло во время землетрясения 1283 года.

Самым масштабным стал третий этап строительства, когда создавались кельи монахов. Все это грандиозное сооружение едва не погибло во время землетрясения 1283 года. - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

Самым масштабным стал третий этап строительства, когда создавались кельи монахов. Все это грандиозное сооружение едва не погибло во время землетрясения 1283 года.

© photo: Sputnik / Stringer

Пещеры высечены в туфовой стене горы Эрушети, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Удивительно, но протяженность пещер составляет 900 метров в длину и 50 метров в глубину горы.

Пещеры высечены в туфовой стене горы Эрушети, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Удивительно, но протяженность пещер составляет 900 метров в длину и 50 метров в глубину горы. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

Пещеры высечены в туфовой стене горы Эрушети, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Удивительно, но протяженность пещер составляет 900 метров в длину и 50 метров в глубину горы.

© photo: Sputnik / Stringer

Город, построенный человеческим умом и трудом в средневековье, восхищает всех и по сей день. В комплексе насчитывается от 3 до 13 ярусов, в них можно обнаружить до 600 помещений: складов, трапезных, церквей, погребов, часовен и жилых келий.

Город, построенный человеческим умом и трудом в средневековье, восхищает всех и по сей день. В комплексе насчитывается от 3 до 13 ярусов, в них можно обнаружить до 600 помещений: складов, трапезных, церквей, погребов, часовен и жилых келий. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

Город, построенный человеческим умом и трудом в средневековье, восхищает всех и по сей день. В комплексе насчитывается от 3 до 13 ярусов, в них можно обнаружить до 600 помещений: складов, трапезных, церквей, погребов, часовен и жилых келий.

© photo: Sputnik / Stringer

После того, как царица Тамар развелась с Георгием "русским" в 1191 году, он взбунтовал Западную Грузию и часть южной. Решающее сражение произошло где-то около Вардзии.

После того, как царица Тамар развелась с Георгием &quot;русским&quot; в 1191 году, он взбунтовал Западную Грузию и часть южной. Решающее сражение произошло где-то около Вардзии. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

После того, как царица Тамар развелась с Георгием "русским" в 1191 году, он взбунтовал Западную Грузию и часть южной. Решающее сражение произошло где-то около Вардзии.

© photo: Sputnik / Stringer

Войска царицы Тамар победили. Это могло стать причиной того, что великая грузинская царица относилась к Вардзии особенно эмоционально, а икона вардзийской Богоматери стала для нее главной реликвией жизни.

Войска царицы Тамар победили. Это могло стать причиной того, что великая грузинская царица относилась к Вардзии особенно эмоционально, а икона вардзийской Богоматери стала для нее главной реликвией жизни. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

Войска царицы Тамар победили. Это могло стать причиной того, что великая грузинская царица относилась к Вардзии особенно эмоционально, а икона вардзийской Богоматери стала для нее главной реликвией жизни.

© photo: Sputnik / Stringer

В 1551 году произошло третье нашествие на Грузию шаха Тахмаспа, были убиты двадцать монахов. Персы были восхищены пещерным комплексом. Они не могли поверить, что это творение рук человека. Шах Тахмасп лично поднялся посмотреть на церковь.

В 1551 году произошло третье нашествие на Грузию шаха Тахмаспа, были убиты двадцать монахов. Персы были восхищены пещерным комплексом. Они не могли поверить, что это творение рук человека. Шах Тахмасп лично поднялся посмотреть на церковь. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

В 1551 году произошло третье нашествие на Грузию шаха Тахмаспа, были убиты двадцать монахов. Персы были восхищены пещерным комплексом. Они не могли поверить, что это творение рук человека. Шах Тахмасп лично поднялся посмотреть на церковь.

© photo: Sputnik / Stringer

Через 20 лет это место настигло новое несчастье – пришли турки, и монастырь прекратил существование. Они убили всех монахов. Их сожгли живьем в главном храме монастыря. При турках тут жили пастухи.

Через 20 лет это место настигло новое несчастье – пришли турки, и монастырь прекратил существование. Они убили всех монахов. Их сожгли живьем в главном храме монастыря. При турках тут жили пастухи. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

Через 20 лет это место настигло новое несчастье – пришли турки, и монастырь прекратил существование. Они убили всех монахов. Их сожгли живьем в главном храме монастыря. При турках тут жили пастухи.

© photo: Sputnik / Stringer

В 1828 году русская армия отвоевала эту область у Турции, и монастырь снова начал действовать. В Вардзии всего 15 храмов, из них крупнейшие – Успенская и Ананурская церкви.

В 1828 году русская армия отвоевала эту область у Турции, и монастырь снова начал действовать. В Вардзии всего 15 храмов, из них крупнейшие – Успенская и Ананурская церкви. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

В 1828 году русская армия отвоевала эту область у Турции, и монастырь снова начал действовать. В Вардзии всего 15 храмов, из них крупнейшие – Успенская и Ананурская церкви.

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