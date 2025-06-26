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https://sputnik-georgia.ru/20250626/dvalishvili-i-topuriya-voshli-v-troyku-liderov-obnovlennogo-reytinga-ufc-293896745.html
Двалишвили и Топурия вошли в тройку лидеров обновленного рейтинга UFC
Двалишвили и Топурия вошли в тройку лидеров обновленного рейтинга UFC
Sputnik Грузия
Влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса 26.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два грузинских бойца, Мераб Двалишвили и Илья Топурия, вошли в тройку лидеров объединенного рейтинга UFC среди всех весовых категорий (P4P). Самая влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса. Лидер рейтинга – бывший чемпион в легком весе Ислам Махачев. Чемпион в суперлегком весе Мераб Двалишвили занимает второе место, а бывший чемпион в полусреднем весе Илья Топурия – третье. Двалишвили во второй раз защитил свой пояс 8 июня, победив Шона О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде, а Топурия 29 июня сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в легком весе. Рейтинг бойцов UFC во всех весовых категориях (P4P): Бой против Оливейры станет дебютом Топурия в легком весе. В прошлом году он стал чемпионом UFC в полулегкой категории (65 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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ufc , мераб двалишвили, илья топурия, спорт, новости
ufc , мераб двалишвили, илья топурия, спорт, новости

Двалишвили и Топурия вошли в тройку лидеров обновленного рейтинга UFC

11:52 26.06.2025 (обновлено: 12:12 26.06.2025)
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili Боец Мераб Двалишвили
Боец Мераб Двалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2025
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili
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Влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два грузинских бойца, Мераб Двалишвили и Илья Топурия, вошли в тройку лидеров объединенного рейтинга UFC среди всех весовых категорий (P4P).
Самая влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса.
© courtesy of Ilia TopuriaИлья Топурия
Илья Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2025
Илья Топурия
© courtesy of Ilia Topuria
Лидер рейтинга – бывший чемпион в легком весе Ислам Махачев. Чемпион в суперлегком весе Мераб Двалишвили занимает второе место, а бывший чемпион в полусреднем весе Илья Топурия – третье.
Двалишвили во второй раз защитил свой пояс 8 июня, победив Шона О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде, а Топурия 29 июня сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в легком весе.
© AP Photo / Mark J. TerrillМераб Двалишвили
Мераб Двалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2025
Мераб Двалишвили
© AP Photo / Mark J. Terrill
Рейтинг бойцов UFC во всех весовых категориях (P4P):
1.
Ислам Махачев
2.
Мераб Двалишвили
3.
Илья Топурия
4.
Дрикус дю Плесси
5.
Магомед Анкалаев
6.
Александр Волкановски
7.
Джек Делла Маддалена
8.
Том Аспиналл
9.
Александр Пантоха
10.
Алекс Перейра.
Бой против Оливейры станет дебютом Топурия в легком весе. В прошлом году он стал чемпионом UFC в полулегкой категории (65 кг).
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