https://sputnik-georgia.ru/20250626/dvalishvili-i-topuriya-voshli-v-troyku-liderov-obnovlennogo-reytinga-ufc-293896745.html

Двалишвили и Топурия вошли в тройку лидеров обновленного рейтинга UFC

Двалишвили и Топурия вошли в тройку лидеров обновленного рейтинга UFC

Sputnik Грузия

Влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса 26.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два грузинских бойца, Мераб Двалишвили и Илья Топурия, вошли в тройку лидеров объединенного рейтинга UFC среди всех весовых категорий (P4P). Самая влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса. Лидер рейтинга – бывший чемпион в легком весе Ислам Махачев. Чемпион в суперлегком весе Мераб Двалишвили занимает второе место, а бывший чемпион в полусреднем весе Илья Топурия – третье. Двалишвили во второй раз защитил свой пояс 8 июня, победив Шона О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде, а Топурия 29 июня сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в легком весе. Рейтинг бойцов UFC во всех весовых категориях (P4P): Бой против Оливейры станет дебютом Топурия в легком весе. В прошлом году он стал чемпионом UFC в полулегкой категории (65 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ufc , мераб двалишвили, илья топурия, спорт, новости