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Двалишвили и Топурия вошли в тройку лидеров обновленного рейтинга UFC
Двалишвили и Топурия вошли в тройку лидеров обновленного рейтинга UFC
Sputnik Грузия
Влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T11:52+0400
2025-06-26T11:52+0400
2025-06-26T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два грузинских бойца, Мераб Двалишвили и Илья Топурия, вошли в тройку лидеров объединенного рейтинга UFC среди всех весовых категорий (P4P). Самая влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса. Лидер рейтинга – бывший чемпион в легком весе Ислам Махачев. Чемпион в суперлегком весе Мераб Двалишвили занимает второе место, а бывший чемпион в полусреднем весе Илья Топурия – третье. Двалишвили во второй раз защитил свой пояс 8 июня, победив Шона О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде, а Топурия 29 июня сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в легком весе. Рейтинг бойцов UFC во всех весовых категориях (P4P): Бой против Оливейры станет дебютом Топурия в легком весе. В прошлом году он стал чемпионом UFC в полулегкой категории (65 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ufc , мераб двалишвили, илья топурия, спорт, новости
ufc , мераб двалишвили, илья топурия, спорт, новости
Двалишвили и Топурия вошли в тройку лидеров обновленного рейтинга UFC
11:52 26.06.2025 (обновлено: 12:12 26.06.2025)
Влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Два грузинских бойца, Мераб Двалишвили и Илья Топурия, вошли в тройку лидеров объединенного рейтинга UFC среди всех весовых категорий (P4P).
Самая влиятельная организация смешанных боевых искусств UFC обновила рейтинг после ухода чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса.
Лидер рейтинга – бывший чемпион в легком весе Ислам Махачев. Чемпион в суперлегком весе Мераб Двалишвили занимает второе место, а бывший чемпион в полусреднем весе Илья Топурия – третье.
Двалишвили во второй раз защитил свой пояс 8 июня, победив Шона О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде, а Топурия 29 июня сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в легком весе.
Рейтинг бойцов UFC во всех весовых категориях (P4P):
Бой против Оливейры станет дебютом Топурия в легком весе. В прошлом году он стал чемпионом UFC в полулегкой категории (65 кг).