https://sputnik-georgia.ru/20250626/futbol-i-vino--istoricheskoe-uchastie-sbornoy-gruzii-v-evro-2024-mozhno-budet-raspit-293922416.html

Футбол и вино – историческое участие сборной Грузии в Евро-2024 можно будет распить

Футбол и вино – историческое участие сборной Грузии в Евро-2024 можно будет распить

Sputnik Грузия

Красное сухое вино изготовлено из винограда сорта "саперави" 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T12:54+0400

2025-06-26T12:54+0400

2025-06-26T12:54+0400

спорт

грузия

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георгий мамардашвили

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Коллекционное вино Legacy of GM25, посвященное дебютному участию сборной Грузии по футболу в чемпионате Европы 2024 года, поступит в продажу с сентября, информация появилась в социальной сети. 18 июня 2024 года – дата, которая навсегда изменила современный грузинский футбол. Сборная Грузии впервые сыграла на чемпионате Европы. Первый матч группового этапа против команды Турции 18 июня завершился со счетом 1:3 в пользу соперника. Автором идеи выпуска коллекционного вина ограниченным тиражом в тысячу бутылок стал вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, а его реализация осуществлялась при поддержке спортивного бренда Sports Orient. "Это благодарность болельщикам. Это символ того, чего мы достигли вместе", – говорит Мамардашвили. Красное сухое вино изготовлено из винограда сорта "саперави". Вино поступит в продажу с осени 2025 года. На историческом чемпионате Европы сборная Грузии проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1), сенсационно обыграла Португалию (2:0) и смогла пробиться в плей-офф турнира. Соперником подопечных Вилли Саньоля стала сильнейшая команда Европы – сборная Испании. Грузия уступила сопернику со счетом 1:4. При этом нападающий сборной Грузии Георгий (Жорж) Микаутадзе по итогам Евро был признан бомбардиром турнира, а голкипер Георгий Мамардашвили совершил больше всех сейвов – 29. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили