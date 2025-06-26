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Грузинский хлеб вкуснее из российской пшеницы, или Мука раздора
Грузинский хлеб вкуснее из российской пшеницы, или Мука раздора
Sputnik Грузия
Продление пошлины на российскую муку в Грузии вызвало целую вереницу дискуссий о том, может ли это привести к росту цен и способен ли грузинский аналог... 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T10:37+0400
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Хлеб является продуктом номер один, поэтому на вероятность его подорожания или ухудшения качества общественность всегда реагирует остро.Решение правительства "Грузинской мечты" оставить в силе пошлины на импорт муки из России привело к противостоянию, с одной стороны, местных производителей хлеба, а с другой – представителей бизнес-сектора. Хлебопеки сослались на недостаточно хорошее качество грузинской муки и возможное подорожание хлебных изделий в стране. В то же самое время грузинские мукомолы поддержали правительственную политику "импортозамещения", заявив, что грузинский аналог никак не уступает российскому конкуренту. Спор продолжается.
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мультимедиа, видео, инфографика, грузия, экономика, видео
мультимедиа, видео, инфографика, грузия, экономика, видео

Грузинский хлеб вкуснее из российской пшеницы, или Мука раздора

10:37 26.06.2025 (обновлено: 10:58 26.06.2025)
© video: Sputnik
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Продление пошлины на российскую муку в Грузии вызвало целую вереницу дискуссий о том, может ли это привести к росту цен и способен ли грузинский аналог заменить в случае надобности российский. В этом и не только разбирался Sputnik Грузия
Хлеб является продуктом номер один, поэтому на вероятность его подорожания или ухудшения качества общественность всегда реагирует остро.
Решение правительства "Грузинской мечты" оставить в силе пошлины на импорт муки из России привело к противостоянию, с одной стороны, местных производителей хлеба, а с другой – представителей бизнес-сектора. Хлебопеки сослались на недостаточно хорошее качество грузинской муки и возможное подорожание хлебных изделий в стране. В то же самое время грузинские мукомолы поддержали правительственную политику "импортозамещения", заявив, что грузинский аналог никак не уступает российскому конкуренту. Спор продолжается.
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