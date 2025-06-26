https://sputnik-georgia.ru/20250626/gruzinskiy-khleb-vkusnee-iz-rossiyskoy-pshenitsy-ili-muka-razdora-293922099.html

Грузинский хлеб вкуснее из российской пшеницы, или Мука раздора

Грузинский хлеб вкуснее из российской пшеницы, или Мука раздора

Sputnik Грузия

Продление пошлины на российскую муку в Грузии вызвало целую вереницу дискуссий о том, может ли это привести к росту цен и способен ли грузинский аналог... 26.06.2025, Sputnik Грузия

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Хлеб является продуктом номер один, поэтому на вероятность его подорожания или ухудшения качества общественность всегда реагирует остро.Решение правительства "Грузинской мечты" оставить в силе пошлины на импорт муки из России привело к противостоянию, с одной стороны, местных производителей хлеба, а с другой – представителей бизнес-сектора. Хлебопеки сослались на недостаточно хорошее качество грузинской муки и возможное подорожание хлебных изделий в стране. В то же самое время грузинские мукомолы поддержали правительственную политику "импортозамещения", заявив, что грузинский аналог никак не уступает российскому конкуренту. Спор продолжается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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