https://sputnik-georgia.ru/20250626/gruzinskiy-khleb-vkusnee-iz-rossiyskoy-pshenitsy-ili-muka-razdora-293922099.html
Грузинский хлеб вкуснее из российской пшеницы, или Мука раздора
Грузинский хлеб вкуснее из российской пшеницы, или Мука раздора
Sputnik Грузия
Продление пошлины на российскую муку в Грузии вызвало целую вереницу дискуссий о том, может ли это привести к росту цен и способен ли грузинский аналог... 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T10:37+0400
2025-06-26T10:37+0400
2025-06-26T10:58+0400
мультимедиа
видео
инфографика
грузия
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1a/293921903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d70e5fd44b67848d0dda06cc990ccf8.png
Хлеб является продуктом номер один, поэтому на вероятность его подорожания или ухудшения качества общественность всегда реагирует остро.Решение правительства "Грузинской мечты" оставить в силе пошлины на импорт муки из России привело к противостоянию, с одной стороны, местных производителей хлеба, а с другой – представителей бизнес-сектора. Хлебопеки сослались на недостаточно хорошее качество грузинской муки и возможное подорожание хлебных изделий в стране. В то же самое время грузинские мукомолы поддержали правительственную политику "импортозамещения", заявив, что грузинский аналог никак не уступает российскому конкуренту. Спор продолжается.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1a/293921903_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1cac014ecf6643ae9688e6f84d01be6.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, инфографика, грузия, экономика, видео
мультимедиа, видео, инфографика, грузия, экономика, видео
Грузинский хлеб вкуснее из российской пшеницы, или Мука раздора
10:37 26.06.2025 (обновлено: 10:58 26.06.2025)
Продление пошлины на российскую муку в Грузии вызвало целую вереницу дискуссий о том, может ли это привести к росту цен и способен ли грузинский аналог заменить в случае надобности российский. В этом и не только разбирался Sputnik Грузия
Хлеб является продуктом номер один, поэтому на вероятность его подорожания или ухудшения качества общественность всегда реагирует остро.
Решение правительства "Грузинской мечты" оставить в силе пошлины на импорт муки из России привело к противостоянию, с одной стороны, местных производителей хлеба, а с другой – представителей бизнес-сектора. Хлебопеки сослались на недостаточно хорошее качество грузинской муки и возможное подорожание хлебных изделий в стране. В то же самое время грузинские мукомолы поддержали правительственную политику "импортозамещения", заявив, что грузинский аналог никак не уступает российскому конкуренту. Спор продолжается.