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Грузия – важный партнер Венгрии и ключевой игрок для Запада – венгерский посол

Грузия – важный партнер Венгрии и ключевой игрок для Запада – венгерский посол

Sputnik Грузия

Будапешт понимает политику Тбилиси в отношении конфликтов и поддерживает ее, заявила глава дипломатической миссии 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T14:53+0400

2025-06-26T14:53+0400

2025-06-26T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузия является не только важным партнером Венгрии на Южном Кавказе, но и стратегически важной страной для Запада у восточных ворот, заявила посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико. Венгерский дипломат в среду выступила на заседании парламентского комитета по внешним связям. Выступление посла было посвящено двусторонним отношениям между Грузией и Венгрией, а также внешней политике Венгрии. По словам посла, за последние годы состоялось множество двусторонних встреч на министерском уровне, после чего было принято решение о проведении межправительственного саммита, который впервые состоялся в 2023 году в Грузии. В рамках сотрудничества стороны подписали 11 меморандумов, а часть соглашений была заключена еще ранее с разными министерствами. "Мы начали совместную работу над международными проектами. Было принято решение о сотрудничестве и в сфере экономики. Второй межправительственный саммит состоялся две недели назад. Надеюсь, мой преемник сможет продолжить эту деятельность, опираясь на нашу дружбу и достигнутые соглашения", – заявила Шико. По словам дипломата, политика властей Венгрии заключается в строгом сохранении европейского наследия, христианских ценностей, традиций и представлении себя в мире с уникальной идентичностью. "В то же время наши двери, разум и слух должны оставаться открытыми ко всем направлениям. Возможно, наши страны не со всеми соглашаются, но, как истинные демократы, мы считаем, что каждый должен иметь право на слово и равные права", – отметила она. При этом посол Венгрии выразила поддержку Грузии на пути интеграции в Евросоюз. Она подчеркнула, что Венгрия всегда готова оказать поддержку или дать совет, если Грузия об этом попросит. Однако, по ее словам, окончательное решение о том, каким путем идти и когда – зависит только от самой Грузии. Посол напомнила слова премьер-министра Орбана о том, что истина может проявиться со временем, даже если сейчас она не очевидна. Это, по ее словам, касается и мира. Она подчеркнула, что любая война, как бы долго она ни длилась, в итоге заканчивается миром, и именно к миру нужно стремиться. По ее словам, Венгрия разделяет позицию властей Грузии, что необходимо всеми возможными способами избегать втягивания в военные конфликты. "Мы понимаем вашу политику невовлеченности в региональные конфликты и поддерживаем ее", – подчеркнула посол. Анна Мария Шико – один из наиболее успешных послов в Грузии, которому удалось значительно укрепить отношения между Грузией и Венгрией, заявил в свою очередь глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. "На протяжении четырех лет Анна Мария Шико неустанно трудилась над развитием грузино-венгерских отношений и их переходом на новый этап. В период ее дипломатической миссии отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня", – заявил Самхарадзе. В свою очередь дипломат сообщила, что через неделю покинет должность посла Венгрии в Грузии, но останется большим другом этой страны. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна – член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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