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Грузия меняет закон "О свободе слова": подробности изменений
Грузия меняет закон "О свободе слова": подробности изменений
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Парламент ужесточает правила рассмотрения дел о клевете – бремя доказательства частично ложится на ответчика 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T09:01+0400
2025-06-26T09:01+0400
2025-06-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе утвердит поправки в закон "О свободе слова", которые регулируют судебные разбирательства по вопросам клеветы. "Клеветой" в грузинском законодательстве являются заявление, порочащее имя, или заявление, содержащее заведомо ложный факт о человеке. При этом речь идет как о личном оскорблении, так и публичном – в том числе в социальных сетях. Срок подачи иска составляет 100 дней после заявления. Дела о клевете рассматривает коллегия по гражданским искам. Согласно новшествам, истец, который считает, что он является жертвой клеветы, должен при обращении в суд представить само доказательство клеветы и обосновать, почему это является клеветой. Ответчик же должен будет доказать, что его заявление не является клеветой. Ранее бремя доказательства лежало лишь на истце, который как в заявлении в суд, так и в суде доказывал, что его оклеветали. В случае, если речь идет о клевете в отношении публичного лица, ответчик будет освобожден от ответственности и выплаты компенсации, если докажет, что до распространения заявления принял все необходимые разумные меры для проверки достоверности информации и ему не было известно об ошибочности факта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости
общество, грузия, новости
Грузия меняет закон "О свободе слова": подробности изменений
Парламент ужесточает правила рассмотрения дел о клевете – бремя доказательства частично ложится на ответчика
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе утвердит поправки в закон "О свободе слова", которые регулируют судебные разбирательства по вопросам клеветы.
"Клеветой" в грузинском законодательстве являются заявление, порочащее имя, или заявление, содержащее заведомо ложный факт о человеке.
При этом речь идет как о личном оскорблении, так и публичном – в том числе в социальных сетях. Срок подачи иска составляет 100 дней после заявления. Дела о клевете рассматривает коллегия по гражданским искам.
Согласно новшествам, истец, который считает, что он является жертвой клеветы, должен при обращении в суд представить само доказательство клеветы и обосновать, почему это является клеветой.
Ответчик же должен будет доказать, что его заявление не является клеветой.
Ранее бремя доказательства лежало лишь на истце, который как в заявлении в суд, так и в суде доказывал, что его оклеветали.
В случае, если речь идет о клевете в отношении публичного лица, ответчик будет освобожден от ответственности и выплаты компенсации, если докажет, что до распространения заявления принял все необходимые разумные меры для проверки достоверности информации и ему не было известно об ошибочности факта.