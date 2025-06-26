https://sputnik-georgia.ru/20250626/gruziya-menyaet-zakon-o-svobode-slova-podrobnosti-izmeneniy-293906373.html

Грузия меняет закон "О свободе слова": подробности изменений

Грузия меняет закон "О свободе слова": подробности изменений

Sputnik Грузия

Парламент ужесточает правила рассмотрения дел о клевете – бремя доказательства частично ложится на ответчика 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T09:01+0400

2025-06-26T09:01+0400

2025-06-26T09:01+0400

общество

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1a/291092692_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ade517fe077f6b4c714836cdfed4ba7c.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе утвердит поправки в закон "О свободе слова", которые регулируют судебные разбирательства по вопросам клеветы. "Клеветой" в грузинском законодательстве являются заявление, порочащее имя, или заявление, содержащее заведомо ложный факт о человеке. При этом речь идет как о личном оскорблении, так и публичном – в том числе в социальных сетях. Срок подачи иска составляет 100 дней после заявления. Дела о клевете рассматривает коллегия по гражданским искам. Согласно новшествам, истец, который считает, что он является жертвой клеветы, должен при обращении в суд представить само доказательство клеветы и обосновать, почему это является клеветой. Ответчик же должен будет доказать, что его заявление не является клеветой. Ранее бремя доказательства лежало лишь на истце, который как в заявлении в суд, так и в суде доказывал, что его оклеветали. В случае, если речь идет о клевете в отношении публичного лица, ответчик будет освобожден от ответственности и выплаты компенсации, если докажет, что до распространения заявления принял все необходимые разумные меры для проверки достоверности информации и ему не было известно об ошибочности факта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости