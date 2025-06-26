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Илия II выразил соболезнования Патриарху Антиохийскому Иоанну X из-за теракта в Дамаске

Илия II выразил соболезнования Патриарху Антиохийскому Иоанну X из-за теракта в Дамаске

Sputnik Грузия

Терроризм недопустим и неприемлем для цивилизованного общества, заявил Патриарх Грузии 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T16:55+0400

2025-06-26T16:55+0400

2025-06-26T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнование Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X в связи с террористическим актом в соборе Святого пророка Илии в Дамаске, письмо опубликовано на сайте Патриархии Грузии. Террорист устроил взрыв в церкви Святого Илии в Дамаске 22 июня. По данным Минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 – получили ранения различной степени тяжести. "От имени Грузинской Православной Церкви, грузинского народа и от себя лично выражаю Вам и Вашей пастве соболезнования и прошу передать нашу поддержку семьям и близким погибших", – говорится в письме Католикос-Патриарха. Как отметил глава ГПЦ, терроризм недопустим и неприемлем для цивилизованного общества. "Пусть Господь укрепит вашу паству и впредь дарует вам силы быть верными истине и беспрепятственно идти по этому пути. Мы молимся о выздоровлении пострадавших и о мире как в вашей стране, так и во всем мире", – написал в своем соболезновании Католикос-Патриарх Грузии. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"*, позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна".* Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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