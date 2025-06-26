https://sputnik-georgia.ru/20250626/kurs-lari-na-chetverg--27248-gel1-293919652.html

Курс лари на четверг – 2,7248 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,7248 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T09:48+0400

2025-06-26T09:48+0400

2025-06-26T09:48+0400

национальный банк грузии

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экономика

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 июня в размере 2,7248 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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