https://sputnik-georgia.ru/20250626/neobektivno-i-nespravedlivo--v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-obvineniya-senatorov-ssha-293926259.html

Необъективно и несправедливо – в "Грузинской мечте" ответили на обвинения сенаторов США

Необъективно и несправедливо – в "Грузинской мечте" ответили на обвинения сенаторов США

Sputnik Грузия

Грузинские власти давно привыкли, что иностранные политики делают такие несправедливые заявления, заявила депутат 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T18:55+0400

2025-06-26T18:55+0400

2025-06-26T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Заявление сенаторов США об антидемократических действиях грузинских властей несправедливы и необъективны, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани, отвечая на вопросы журналистов. Сенаторы конгресса США Джин Шахин и Роджер Уикер заявили, что правительство "Грузинской мечты" агрессивно движется к консолидации власти, подавляя независимые голоса антидемократическими действиями, которые напоминают режим президента Беларуси Александра Лукашенко. Заявление было опубликовано после того, как Антикоррупционное бюро потребовало от НПО предоставить подробную информацию о своей работе. По ее словам, грузинские власти давно привыкли, что иностранные политики делают такие несправедливые заявления в соответствии с определенными интересами, лоббированием или за счет проплаченных средств. "Я подозреваю, что мы снова имеем дело с этим случаем", – заявила Цилосани. По словам еще одного представителя правящей партии, депутата Владимира Божадзе, перезагрузка в грузино-американских отношениях началась и обязательно продолжится, хотя такое отношение несправедливо. Правительство Грузии 10 июня представило кандидатуру Тамар Талиашвили на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в США президенту Михаилу Кавелашвили. Талиашвили должна вступить в должность с 10 июля. Ранее 5 июня посол США в Грузии Робин Данниган приняла решение уйти с дипломатической службы. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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