https://sputnik-georgia.ru/20250626/po-delu-o-popytke-zakhvata-vlasti-v-armenii-arestovany-uzhe-15-chelovek-sledkom-293925180.html
По делу о попытке захвата власти в Армении арестованы уже 15 человек – Следком
По делу о попытке захвата власти в Армении арестованы уже 15 человек – Следком
Sputnik Грузия
Среди задержанных – лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T15:58+0400
2025-06-26T15:58+0400
2025-06-26T16:03+0400
новости
в мире
происшествия
армения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23447/48/234474847_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_d929575dbd39563957e176a6451fa62a.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. По делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении уже арестованы 15 человек, сообщает Следственный комитет.Суд удовлетворил все поданные следствием ходатайства и заключил под стражу обвиняемых, среди которых и лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян.Как сообщил в соцсети адвокат Александр Кочубаев, его подзащитного, Армена Алексаняна, арестовали по ошибке."Следователи, намеренно или нет, допустили промашку при изучении телефонных разговоров и приписали действия другого человека моему подзащитному", – написал он.Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23447/48/234474847_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_523e879625b0f1d490c223c63c481977.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире, происшествия, армения
новости, в мире, происшествия, армения
По делу о попытке захвата власти в Армении арестованы уже 15 человек – Следком
15:58 26.06.2025 (обновлено: 16:03 26.06.2025)
Среди задержанных – лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. По делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении уже арестованы 15 человек, сообщает Следственный комитет.
Суд удовлетворил все поданные следствием ходатайства и заключил под стражу обвиняемых, среди которых и лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян.
СК сообщает, что в ходе обысков были найдены многочисленные огнеопасные предметы, предусмотренные для повреждения электрических кабелей и интернет-связи.
Как сообщил в соцсети адвокат Александр Кочубаев, его подзащитного, Армена Алексаняна, арестовали по ошибке.
"Следователи, намеренно или нет, допустили промашку при изучении телефонных разговоров и приписали действия другого человека моему подзащитному", – написал он.
Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.