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По делу о попытке захвата власти в Армении арестованы уже 15 человек – Следком

По делу о попытке захвата власти в Армении арестованы уже 15 человек – Следком

Sputnik Грузия

Среди задержанных – лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T15:58+0400

2025-06-26T15:58+0400

2025-06-26T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. По делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении уже арестованы 15 человек, сообщает Следственный комитет.Суд удовлетворил все поданные следствием ходатайства и заключил под стражу обвиняемых, среди которых и лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян.Как сообщил в соцсети адвокат Александр Кочубаев, его подзащитного, Армена Алексаняна, арестовали по ошибке."Следователи, намеренно или нет, допустили промашку при изучении телефонных разговоров и приписали действия другого человека моему подзащитному", – написал он.Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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