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Цопурашвили: Грузии нужны альтернативные сценарии развития экономики

Цопурашвили: Грузии нужны альтернативные сценарии развития экономики

Sputnik Грузия

Геополитическая обстановка в мире приводит к совершенно новым реалиям, поэтому Грузия должна идти в ногу со временем и решать не только текущие проблемы, но и... 26.06.2025, Sputnik Грузия

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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили.О самых важных тенденциях в грузинской экономике Цопурашвили рассказал в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, где состоялась пресс-конференция на тему "Сельское хозяйство Грузии – почему цены на местную продукцию такие высокие?"."США начинают говорить о тарифах, о каких-то условиях, структурных изменениях. Даже речь идет о том, что имеющиеся экономические договора будут меняться. Мир меняется, и просто идти по инерции ни в коем случае нельзя. Чисто политические решения нужны для того, чтобы менять экономическую траекторию страны. Сейчас нельзя что-то резко менять. Нам надо подготовить подушку безопасности, финансовую, нужно думать о долгосрочной перспективе. Альтернативные сценарии развития экономики у Грузии должны быть", – заявил Цопурашвили.По словам эксперта, монетарная политика страны контролируется извне, и Грузии надо найти альтернативную финансовую "подушку безопасности", потому что иначе не будет возможности инвестировать ни в энергетику, ни в сельское хозяйство, если у страны не будет контроля над этой системой. Перезагрузка этого процесса должна быть постепенной.Комментируя высокие цены на сельхозтовары, эксперт отметил, что причина в приостановлении собственного производства и акцент сделан на импорте. В разных странах существует ценовая политика, но в Грузии это не регулируется, а импорт поощряется.Кроме того, в своем выступлении Цопурашвили затронул и вопрос развития Среднего коридора и роль Грузии в этом транспортном маршруте.Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

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