https://sputnik-georgia.ru/20250626/tsopurashvili-gruziya-ne-osvoila-i-20-svoikh-selkhoz-vozmozhnostey-293926121.html

Цопурашвили: Грузия не освоила и 20% своих сельхозвозможностей

Цопурашвили: Грузия не освоила и 20% своих сельхозвозможностей

Sputnik Грузия

У Грузии огромный потенциал в сельском хозяйстве, из которого не освоено даже 20%, поэтому, не надо продавать земли, а наоборот, надо возвращаться в села, и... 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T16:50+0400

2025-06-26T16:50+0400

2025-06-26T17:44+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

экономика

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1a/293925799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da81bb5d6ac1daf47cf167b8cae8aa78.jpg

Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Не использовано даже 20% тех возможностей, которые мы имеем в сельском хозяйстве. Есть огромные возможности, и земельные, и водные ресурсы, и леса. От общей площади где-то 40-44% леса, что создает уникальный микроклимат. Это касается всей Грузии, ее природы и возможностей. Не надо продавать отцовские земли и оставлять села. Вернуться и жить в селах для грузин должно быть приоритетным. Думаю, что такие возможности будут. Если бы аграрная политика позволяла этим людям иметь дополнительные доходы, никто бы не остался в городе", – заявил Цопурашвили.Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, экономика, пресс-центр, видео