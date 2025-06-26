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Цопурашвили: Грузия не освоила и 20% своих сельхозвозможностей
Цопурашвили: Грузия не освоила и 20% своих сельхозвозможностей
Sputnik Грузия
У Грузии огромный потенциал в сельском хозяйстве, из которого не освоено даже 20%, поэтому, не надо продавать земли, а наоборот, надо возвращаться в села, и... 26.06.2025, Sputnik Грузия
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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Не использовано даже 20% тех возможностей, которые мы имеем в сельском хозяйстве. Есть огромные возможности, и земельные, и водные ресурсы, и леса. От общей площади где-то 40-44% леса, что создает уникальный микроклимат. Это касается всей Грузии, ее природы и возможностей. Не надо продавать отцовские земли и оставлять села. Вернуться и жить в селах для грузин должно быть приоритетным. Думаю, что такие возможности будут. Если бы аграрная политика позволяла этим людям иметь дополнительные доходы, никто бы не остался в городе", – заявил Цопурашвили.Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, экономика, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, экономика, пресс-центр, видео
Цопурашвили: Грузия не освоила и 20% своих сельхозвозможностей
16:50 26.06.2025 (обновлено: 17:44 26.06.2025)
У Грузии огромный потенциал в сельском хозяйстве, из которого не освоено даже 20%, поэтому, не надо продавать земли, а наоборот, надо возвращаться в села, и развивать их
Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Не использовано даже 20% тех возможностей, которые мы имеем в сельском хозяйстве. Есть огромные возможности, и земельные, и водные ресурсы, и леса. От общей площади где-то 40-44% леса, что создает уникальный микроклимат. Это касается всей Грузии, ее природы и возможностей. Не надо продавать отцовские земли и оставлять села. Вернуться и жить в селах для грузин должно быть приоритетным. Думаю, что такие возможности будут. Если бы аграрная политика позволяла этим людям иметь дополнительные доходы, никто бы не остался в городе", – заявил Цопурашвили.
Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.
К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.