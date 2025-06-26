https://sputnik-georgia.ru/20250626/ubiystvo-na-vostoke-gruzii---politsiya-zaderzhala-strelyavshikh-293922606.html

Убийство на Востоке Грузии – полиция задержала стрелявших

Убийство на Востоке Грузии – полиция задержала стрелявших

Sputnik Грузия

Обвиняемым в убийстве грозит до 15 лет тюрьмы 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T13:51+0400

2025-06-26T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Двое мужчин задержаны полицией Кахети по обвинению в умышленном убийстве владельца магазина местного рынка, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанным 27 лет и 31 год. Следствие установило, что 25 июня в селе Кабали Лагодехского муниципалитета на территории аграрного рынка обвиняемые из огнестрельного оружия убили владельца одного из магазинов этого же рынка и скрылись с места преступления. Раненый – 50-летний мужчина – скончался до того, как его доставили в больницу. Обвиняемые были задержаны по горячим следам. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, мвд грузии