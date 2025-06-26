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Убийство на Востоке Грузии – полиция задержала стрелявших
Убийство на Востоке Грузии – полиция задержала стрелявших
Sputnik Грузия
Обвиняемым в убийстве грозит до 15 лет тюрьмы 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T13:51+0400
2025-06-26T13:51+0400
2025-06-26T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Двое мужчин задержаны полицией Кахети по обвинению в умышленном убийстве владельца магазина местного рынка, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанным 27 лет и 31 год. Следствие установило, что 25 июня в селе Кабали Лагодехского муниципалитета на территории аграрного рынка обвиняемые из огнестрельного оружия убили владельца одного из магазинов этого же рынка и скрылись с места преступления. Раненый – 50-летний мужчина – скончался до того, как его доставили в больницу. Обвиняемые были задержаны по горячим следам. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии
Убийство на Востоке Грузии – полиция задержала стрелявших
13:51 26.06.2025 (обновлено: 14:53 26.06.2025)
Обвиняемым в убийстве грозит до 15 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Двое мужчин задержаны полицией Кахети по обвинению в умышленном убийстве владельца магазина местного рынка, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Задержанным 27 лет и 31 год. Следствие установило, что 25 июня в селе Кабали Лагодехского муниципалитета на территории аграрного рынка обвиняемые из огнестрельного оружия убили владельца одного из магазинов этого же рынка и скрылись с места преступления.
Раненый – 50-летний мужчина – скончался до того, как его доставили в больницу. Обвиняемые были задержаны по горячим следам.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.