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В парламенте обсудят вопрос лишения мандатов депутатов от партии "За Грузию"
В парламенте обсудят вопрос лишения мандатов депутатов от партии "За Грузию"
Sputnik Грузия
Члены партии "За Грузию" пропускают заседания парламента без уважительной причины, то есть нарушают регламент парламента Грузии, заявил глава комитета 26.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам обсудит вопрос о прекращении депутатских полномочий членов партии "Гахария за Грузию" на будущей неделе, заявил глава комитета Давид Матикашвили. Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня. По его словам, члены партии "За Грузию" пропускают заседания парламента без уважительной причины, то есть нарушают регламент парламента Грузии. Так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке. Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте. Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, парламент грузии, георгий гахария
политика, грузия, новости, парламент грузии, георгий гахария
В парламенте обсудят вопрос лишения мандатов депутатов от партии "За Грузию"
Члены партии "За Грузию" пропускают заседания парламента без уважительной причины, то есть нарушают регламент парламента Грузии, заявил глава комитета
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам обсудит вопрос о прекращении депутатских полномочий членов партии "Гахария за Грузию" на будущей неделе, заявил глава комитета Давид Матикашвили.
Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня.
"Будет проведена конкретная проверка всех 12 депутатов, нарушают ли они регламент парламента Грузии. Технически, наша задача – проверить этот вопрос и подготовить заключение. Соответственно, мы, вероятно, в понедельник проведем заседание комитета по этому вопросу", – заявил Матикашвили.
По его словам, члены партии "За Грузию" пропускают заседания парламента без уважительной причины, то есть нарушают регламент парламента Грузии.
Так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке.
Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте.
Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".