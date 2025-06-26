https://sputnik-georgia.ru/20250626/v-parlamente-obsudyat-vopros-lisheniya-mandatov-deputatov-ot-partii-za-gruziyu-293929941.html

В парламенте обсудят вопрос лишения мандатов депутатов от партии "За Грузию"

В парламенте обсудят вопрос лишения мандатов депутатов от партии "За Грузию"

Sputnik Грузия

Члены партии "За Грузию" пропускают заседания парламента без уважительной причины, то есть нарушают регламент парламента Грузии, заявил глава комитета 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T22:09+0400

2025-06-26T22:09+0400

2025-06-26T22:09+0400

политика

грузия

новости

парламент грузии

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам обсудит вопрос о прекращении депутатских полномочий членов партии "Гахария за Грузию" на будущей неделе, заявил глава комитета Давид Матикашвили. Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня. По его словам, члены партии "За Грузию" пропускают заседания парламента без уважительной причины, то есть нарушают регламент парламента Грузии. Так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке. Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте. Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламент грузии, георгий гахария