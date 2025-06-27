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Чем грозит Грузии и Южному Кавказу конфликт между Ираном и Израилем? – видео
Чем грозит Грузии и Южному Кавказу конфликт между Ираном и Израилем? – видео
Sputnik Грузия
Чем рост напряженности на Ближнем Востоке угрожает соседним регионам? Какие риски возникают для Грузии и других стран Южного Кавказа? Смотрите видео. 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T15:58+0400
2025-06-27T15:58+0400
2025-06-27T16:07+0400
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Во время горячей фазы конфликта Израиль и США нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Иран со своей стороны вел обстрелы территории Израиля, а также атаковал американские военные базы. Государства Южного Кавказа с осторожностью наблюдали за развитием израильско-иранского противостояния, которое длилось 12 дней. При этом каждая из стран региона имеет свои отношения и связи с Исламской Республикой. В видео Sputnik Грузия попытался разобраться, какие факторы были и будут определяющими для Грузии, Азербайджана и Армении в случае дальнейшего развития кризиса.
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грузия, иран, израиль, ближний восток, армения, азербайджан, политика, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, конфликты, видео
грузия, иран, израиль, ближний восток, армения, азербайджан, политика, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, конфликты, видео
Чем грозит Грузии и Южному Кавказу конфликт между Ираном и Израилем? – видео
15:58 27.06.2025 (обновлено: 16:07 27.06.2025)
Чем рост напряженности на Ближнем Востоке угрожает соседним регионам? Какие риски возникают для Грузии и других стран Южного Кавказа? Смотрите видео.
Во время горячей фазы конфликта Израиль и США нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Иран со своей стороны вел обстрелы территории Израиля, а также атаковал американские военные базы.
Государства Южного Кавказа с осторожностью наблюдали за развитием израильско-иранского противостояния, которое длилось 12 дней. При этом каждая из стран региона имеет свои отношения и связи с Исламской Республикой.
В видео Sputnik Грузия попытался разобраться, какие факторы были и будут определяющими для Грузии, Азербайджана и Армении в случае дальнейшего развития кризиса.