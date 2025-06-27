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Для въезда в Россию вводятся новые правила – Секция интересов РФ в Грузии

Для въезда в Россию вводятся новые правила – Секция интересов РФ в Грузии

Sputnik Грузия

Иностранцам, въезжающим в Россию по безвизу, предложат заранее пройти онлайн-регистрацию через мобильное приложение 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T14:56+0400

2025-06-27T14:56+0400

2025-06-27T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Иностранцы, для которых предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, в том числе граждане Грузии, могут пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, говорится в заявлении Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. По информации Секции, в этот период пройдет второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, принятого постановлением правительства Российской Федерации 7 ноября 2024 года. Секция отмечает, что регистрация – добровольная, и отсутствие заполненного заявления не окажет влияния на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде в Россию. Тем не менее, отмечается, что заполнение заявления в приложении "ruID" даст иностранцам ряд преимуществ, направленных на обеспечение их комфортного пребывания в РФ. Так, пользователи указанного мобильного приложения получат возможность заблаговременно проверить наличие у них ограничений на въезд в Россию со стороны МВД России. Кроме того, содержащаяся в заявлении информация будет использована для создания цифрового профиля иностранного гражданина, который в перспективе позволит обеспечить возможность взаимодействия с государственными органами и организациями полностью в электронной форме, снижая административные и иные барьеры при получении государственных услуг (приобретение полиса добровольного медицинского страхования, регистрация в качестве самозанятого и т.д.). При въезде в Российскую Федерацию на основании данных, содержащихся в заявлении о въезде, иностранному гражданину автоматически будет оформлен СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), необходимый для заключения договора связи (приобретения сим-карты). Также Секция отмечает, что порядок въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году и отменила в середине мая 2023 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Позже, 10 октября 2024 года, согласно новому указу президента РФ, безвизовый режим для граждан Грузии расширили, и исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования". Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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