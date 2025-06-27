https://sputnik-georgia.ru/20250627/esche-odin-oppozitsioner-v-gruzii-poluchil-tyuremnyy-srok-za-neyavku-na-komissiyu-parlamenta-293933312.html

Еще один оппозиционер в Грузии получил тюремный срок за неявку на комиссию парламента

Еще один оппозиционер в Грузии получил тюремный срок за неявку на комиссию парламента

Sputnik Грузия

Гиви Таргамадзе не присутствовал в зале суда на момент приговора и сам сдался полиции 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T11:52+0400

2025-06-27T11:52+0400

2025-06-27T13:24+0400

политика

грузия

новости

гиви таргамадзе

единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к семи месяцам лишения свободы оппозиционного политика Гиви Таргамадзе за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Таргмадзе был одним из восьми оппозиционеров, которые отказались давать показания временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию преступлений, совершенных в годы правления "Единого национального движения" и после. К моменту вынесения приговора он находился на свободе, выплатив залог – 10 тысяч лари. Он не присутствовал в зале суда на момент оглашения приговора и сам сдался полиции. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные чиновниками в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год, и деятельность оппозиции в последующие годы. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее не разу не меняли. Между тем из девяти лидеров различных оппозиционных партий на заседание комиссии явился только лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария. Аргументом отказа оппозиции сотрудничать с комиссией является то, что они не признают легитимность парламента и, соответственно, легитимность комиссии. Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела. Приговор вынесен уже пяти оппозиционерам – Гиви Таргамадзе, Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ника Мелия, Ника Гварамия, и Ираклий Окруашвили ждут своих приговоров. Всех приговоренных к тюремным срокам оппозиционеров лишили на два года права занимать государственные должности, это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных органов (сакребуло) на ближайших выборах в органы местной власти. Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут также оказаться под следствием, поскольку намерены и дальше игнорировать работу комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, гиви таргамадзе, единое национальное движение, тбилисский городской суд