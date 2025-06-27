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https://sputnik-georgia.ru/20250627/finansovaya-pomosch-postradavshim-ot-snegopada-v-fevrale-v-gruzii--kto-i-skolko-poluchit-293931785.html
Финансовая помощь пострадавшим от снегопада в феврале в Грузии – кто и сколько получит
Финансовая помощь пострадавшим от снегопада в феврале в Грузии – кто и сколько получит
Sputnik Грузия
Прием заявок для участия в программе начнется в июле 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Правительство Грузии утвердило специальную программу помощи фермерам, пострадавшим от сильного снегопада, который обрушился на регионы Имерети и Гурия в феврале 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно от стихии пострадали Гурия, Имерети и Аджария. С последствиями снегопада боролись спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работал координационный штаб по ликвидации последствий снегопада. Прием заявок для участия в программе начнется в июле. Программа реализуется Агентством сельского развития. Программа предусматривает единовременную финансовую помощь для фермеров, которые участвуют в следующих государственных проектах: Финансовую помощь также получат бенефициары, которые в рамках программы льготного агрокредита создали фермы по разведению крупного или мелкого рогатого скота. Размер финансовой помощи зависит от типа хозяйства: С деталями программы можно ознакомиться на сайте Агентства сельского развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, общество, имерети, гурия, западная грузия, снегопад
грузия, новости, экономика, общество, имерети, гурия, западная грузия, снегопад

Финансовая помощь пострадавшим от снегопада в феврале в Грузии – кто и сколько получит

10:52 27.06.2025
© Roads Department of GeorgiaРасчистка дорог в высокогорной Аджарии после сильного снегопада
Расчистка дорог в высокогорной Аджарии после сильного снегопада - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2025
© Roads Department of Georgia
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Прием заявок для участия в программе начнется в июле
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Правительство Грузии утвердило специальную программу помощи фермерам, пострадавшим от сильного снегопада, который обрушился на регионы Имерети и Гурия в феврале 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.
Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно от стихии пострадали Гурия, Имерети и Аджария. С последствиями снегопада боролись спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работал координационный штаб по ликвидации последствий снегопада.
Прием заявок для участия в программе начнется в июле. Программа реализуется Агентством сельского развития.
Программа предусматривает единовременную финансовую помощь для фермеров, которые участвуют в следующих государственных проектах:
"Программа модернизации и доступа к рынку в молочном секторе",
"Пилотная программа для женщин",
"Программа софинансирования предприятий по переработке и хранению".
Финансовую помощь также получат бенефициары, которые в рамках программы льготного агрокредита создали фермы по разведению крупного или мелкого рогатого скота.
Размер финансовой помощи зависит от типа хозяйства:
Тепличное хозяйство – 25 тысяч лари
Ферма с по разведению крупного и мелкого рогатого скота – 40 тысяч лари
Предприятие по хранению или переработке – 100 тысяч лари.
С деталями программы можно ознакомиться на сайте Агентства сельского развития.
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