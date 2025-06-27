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Финансовая помощь пострадавшим от снегопада в феврале в Грузии – кто и сколько получит

Финансовая помощь пострадавшим от снегопада в феврале в Грузии – кто и сколько получит

Sputnik Грузия

Прием заявок для участия в программе начнется в июле 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T10:52+0400

2025-06-27T10:52+0400

2025-06-27T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Правительство Грузии утвердило специальную программу помощи фермерам, пострадавшим от сильного снегопада, который обрушился на регионы Имерети и Гурия в феврале 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства. Снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. Особенно от стихии пострадали Гурия, Имерети и Аджария. С последствиями снегопада боролись спасатели, полиция и армия. В чрезвычайном режиме работал координационный штаб по ликвидации последствий снегопада. Прием заявок для участия в программе начнется в июле. Программа реализуется Агентством сельского развития. Программа предусматривает единовременную финансовую помощь для фермеров, которые участвуют в следующих государственных проектах: Финансовую помощь также получат бенефициары, которые в рамках программы льготного агрокредита создали фермы по разведению крупного или мелкого рогатого скота. Размер финансовой помощи зависит от типа хозяйства: С деталями программы можно ознакомиться на сайте Агентства сельского развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, имерети, гурия, западная грузия, снегопад