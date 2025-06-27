https://sputnik-georgia.ru/20250627/glava-mid-gruzii-sanktsii-velikobritanii-nanosyat-vred-strategicheskomu-partnerstvu-293933106.html

Глава МИД Грузии: Санкции Великобритании наносят вред стратегическому партнерству

Глава МИД Грузии: Санкции Великобритании наносят вред стратегическому партнерству

Sputnik Грузия

Министр иностранных дел Грузии предостерегла от политизации судебных процессов и давления на правосудие 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T13:45+0400

2025-06-27T13:45+0400

2025-06-27T13:45+0400

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мака бочоришвили

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Санкции против граждан Грузии и заявления представителей властей Великобритании бросают тень на стратегическое партнерство между странами и направлены на вмешательство во внутренние политические процессы, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Заявление об этом глава внешнеполитического ведомства сделала на встрече с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом. По информации пресс-службы МИД, на встрече стороны обсудили динамику отношений между двумя странами. В этом контексте министр иностранных дел подчеркнула, что сделанные в последнее время заявления и предпринятые шаги со стороны представителей исполнительной и законодательной властей Великобритании, в том числе введение санкций против граждан Грузии, "бросают тень на стратегическое партнерство и дружбу между Грузией и Великобританией". По словам министра, такие шаги зачастую "направлены на попытки повлиять на внутренние политические процессы в стране". Стороны обсудили и законодательные инициативы Грузии о регулировании иностранного финансирования. Как сообщили в МИД, процесс подготовки новых норм близок к завершению, и вся необходимая информация будет незамедлительно предоставлена заинтересованным сторонам. "При обсуждении текущих процессов в Грузии со стороны министра иностранных дел было отмечено, что недопустима политизация правовых процессов и попытки воздействия на ход правосудия", - говорится в сообщении. Также был затронут вопрос существующих вызовов безопасности в регионе, и в этом контексте подчеркивалось значение эффективного функционирования государственных институтов для обеспечения стабильности и безопасности страны. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы "отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса". По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении на то время главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих" в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября-в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и "причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, великобритания, мака бочоришвили