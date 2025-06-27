https://sputnik-georgia.ru/20250627/kogda-dvizhenie-v-napravlenii-rossii-budet-svobodnym-premer-ministr-gruzii-nazval-datu-293936920.html

Когда движение в направлении России будет свободным: премьер-министр Грузии назвал дату

Когда движение в направлении России будет свободным: премьер-министр Грузии назвал дату

Sputnik Грузия

Грузия завершила строительство самого протяженного и сложного тоннеля в стране – девятикилометрового, под Крестовым перевалом, открыв путь к ускоренному... 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T16:51+0400

2025-06-27T16:51+0400

2025-06-27T16:52+0400

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ираклий кобахидзе

россия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Дорога в направлении России будет полностью перестроена к концу 2026 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступая в парламенте. Возможность быстрого транзитного передвижения по единственной дороге Грузии, ведущей в Россию, особенно актуальна в связи с растущей грузопроводимостью страны. После завершения строительства дороги транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот. Для этого власти уже построили крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Он стал одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (Tunnel Boring Machine, тоннелепроходческой машины), что значительно снижает воздействие на окружающую среду и обеспечивает экоустойчивость. В данный момент завершаются внутренние инфраструктурные работы. Также в рамках проекта строятся 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше) и движение часто запрещено из-за опасности схода лавины, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Кроме того, время в пути по направлению Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение по маршруту Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, ираклий кобахидзе, россия