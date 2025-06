https://sputnik-georgia.ru/20250627/modernizatsiya-zheleznoy-dorogi-gruzii-zavershaetsya---premer-293944285.html

Модернизация железной дороги Грузии завершается - премьер

Стоимость проекта составляет 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов 27.06.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Проект модернизации Грузинской железной дороги находится на стадии завершения, после чего пропускная способность железной дороги увеличится почти вдвое, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступая с ежегодным отчетом в парламенте. Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Проект предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале. Стоимость проекта составляет 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Проектно-строительные работы выполняют строительная компания-победительница в международном тендере – 23rd Bureau Group of the Chinese Railway, а контроль над строительными работами осуществляет компания-победительница в международном тендере ILF and DB International Consortium. Кроме того, по словам премьера, практически завершен проект модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по ее расширению. По оценке участников проекта Баку-Тбилиси-Карс, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов в год, а также будет перевозиться до 1 миллиона пассажиров. В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. Это проект, который совместными усилиями трех стран (Грузии, Азербайджана и Турции) должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

