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Модернизация железной дороги Грузии завершается - премьер
Модернизация железной дороги Грузии завершается - премьер
Sputnik Грузия
Стоимость проекта составляет 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T23:32+0400
2025-06-27T23:32+0400
2025-06-27T23:32+0400
экономика
грузия
новости
рикотский перевал
ираклий кобахидзе
грузинская железная дорога
баку-тбилиси-карс
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Проект модернизации Грузинской железной дороги находится на стадии завершения, после чего пропускная способность железной дороги увеличится почти вдвое, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступая с ежегодным отчетом в парламенте. Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Проект предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале. Стоимость проекта составляет 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Проектно-строительные работы выполняют строительная компания-победительница в международном тендере – 23rd Bureau Group of the Chinese Railway, а контроль над строительными работами осуществляет компания-победительница в международном тендере ILF and DB International Consortium. Кроме того, по словам премьера, практически завершен проект модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по ее расширению. По оценке участников проекта Баку-Тбилиси-Карс, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов в год, а также будет перевозиться до 1 миллиона пассажиров. В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. Это проект, который совместными усилиями трех стран (Грузии, Азербайджана и Турции) должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, рикотский перевал, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, баку-тбилиси-карс
экономика, грузия, новости, рикотский перевал, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, баку-тбилиси-карс
Модернизация железной дороги Грузии завершается - премьер
Стоимость проекта составляет 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Проект модернизации Грузинской железной дороги находится на стадии завершения, после чего пропускная способность железной дороги увеличится почти вдвое, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступая с ежегодным отчетом в парламенте.
Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Проект предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале.
"У нас есть существенные результаты в железнодорожной сфере. Завершается проект модернизации железной дороги, после чего пропускная способность железной дороги увеличится с 27 млн до 48 млн тонн", - заявил Кобахидзе.
Стоимость проекта составляет 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов.
Проектно-строительные работы выполняют строительная компания-победительница в международном тендере – 23rd Bureau Group of the Chinese Railway, а контроль над строительными работами осуществляет компания-победительница в международном тендере ILF and DB International Consortium.
Кроме того, по словам премьера, практически завершен проект модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
"Выполнено 98,5% работ, предусмотренных проектом Баку-Тбилиси-Карс. То есть эти работы практически завершены", - сказал премьер.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по ее расширению.
По оценке участников проекта Баку-Тбилиси-Карс, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов в год, а также будет перевозиться до 1 миллиона пассажиров.
В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию.
После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны.
Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год.
Это проект, который совместными усилиями трех стран (Грузии, Азербайджана и Турции) должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.