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На востоке Грузии полиция обнаружила плантацию конопли

На востоке Грузии полиция обнаружила плантацию конопли

Sputnik Грузия

Полиция обнаружила на плантации 136 кустов наркотического растения и изъяла их 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T22:53+0400

2025-06-27T22:53+0400

2025-06-27T22:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Гражданин Грузии был задержан за выращивание конопли в своем съемном доме на востоке страны, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, 35-летний мужчина устроил плантацию прямо в съемном доме у озера Базалети. Полиция обнаружила на плантации 136 кустов наркотического растения и изъяла их. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы за культивацию наркотического растения в особо крупном размере. В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. После этого задержания продолжились. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов. Среди задержанных за реализацию наркотиков, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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