https://sputnik-georgia.ru/20250627/otnosheniya-gruzii-s-dvumya-sverkhderzhavami-mnenie-premer-ministra-293941787.html
Отношения Грузии с двумя сверхдержавами: мнение премьер-министра
Отношения Грузии с двумя сверхдержавами: мнение премьер-министра
Sputnik Грузия
Грузия ждет встречных шагов от администрации президента Трампа и предприняла важные шаги для улучшения отношений, заявил премьер 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T18:23+0400
2025-06-27T18:23+0400
2025-06-27T18:33+0400
грузия
новости
политика
сша
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_6278701048318a19b57ad35bb3de7436.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии назвал приоритетными для страны отношения Грузии с США и Китаем. У Грузии заключено стратегическое партнерство с Китаем, а вот США приостановили стратегическое партнерство с Грузией на фоне акций протестов и изменений в законодательстве Грузии и ввели санкции против ряда грузинских чиновников. По его словам, Грузия ждет встречных шагов от администрации президента Трампа и предприняла важные шаги для улучшения отношений, в том числе назначив посла. Назначение нового посла Грузии в США совпало с уходом с поста по собственному желанию посла США в Грузии Робин Данниган. Что касается Китая, то, по словам главы грузинского правительства, отношения с этим государством также являются приоритетными для Грузии. "Наша задача – максимально углублять политические и торгово-экономические связи с Китаем. Мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве два года назад и сделаем всё, чтобы это соглашение отразилось в конкретных результатах и в будущем. Мы продолжим активно работать над этим", – сказал Кобахидзе. Грузия и ее отношения с США и Китаем В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле и безвизовый режим. Что касается отношений США, то 30 мая 2024 года США объявили о пересмотре отношений с Грузией на фоне принятого в стране закона об "иноагентах" и приостановке действия соглашения "О стратегическом партнерстве", которое действовало с 2009 года. Также США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей. Кроме того, США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:2871:2153_1920x0_80_0_0_d3f49777cac9be12d8c7f23e68dc7730.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе
Отношения Грузии с двумя сверхдержавами: мнение премьер-министра
18:23 27.06.2025 (обновлено: 18:33 27.06.2025)
Грузия ждет встречных шагов от администрации президента Трампа и предприняла важные шаги для улучшения отношений, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии назвал приоритетными для страны отношения Грузии с США и Китаем.
У Грузии заключено стратегическое партнерство с Китаем, а вот США приостановили стратегическое партнерство с Грузией на фоне акций протестов и изменений в законодательстве Грузии и ввели санкции против ряда грузинских чиновников.
"Отношения с США, естественно, являются для нас очень важным приоритетом. Как вы знаете, мы сделали публичное заявление по этому поводу. Мы готовы восстановить стратегическое партнерство с США и готовы, более того, сделать это конкретным планом, в котором будут отражены выгоды для обеих стран", – сказал Кобахидзе.
По его словам, Грузия ждет встречных шагов от администрации президента Трампа и предприняла важные шаги для улучшения отношений, в том числе назначив посла. Назначение нового посла Грузии в США совпало с уходом с поста по собственному желанию посла США в Грузии Робин Данниган.
"Мы считаем, что эти последние изменения, в конечном итоге, помогут в перезагрузке отношений, и надеемся, что стратегическое партнерство между Грузией и США будет восстановлено", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Что касается Китая, то, по словам главы грузинского правительства, отношения с этим государством также являются приоритетными для Грузии.
"Наша задача – максимально углублять политические и торгово-экономические связи с Китаем. Мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве два года назад и сделаем всё, чтобы это соглашение отразилось в конкретных результатах и в будущем. Мы продолжим активно работать над этим", – сказал Кобахидзе.
Грузия и ее отношения с США и Китаем
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле и безвизовый режим.
Что касается отношений США, то 30 мая 2024 года США объявили о пересмотре отношений с Грузией на фоне принятого в стране закона об "иноагентах" и приостановке действия соглашения "О стратегическом партнерстве", которое действовало с 2009 года.
Также США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей. Кроме того, США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".