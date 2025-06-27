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Отношения Грузии с двумя сверхдержавами: мнение премьер-министра

Отношения Грузии с двумя сверхдержавами: мнение премьер-министра

Sputnik Грузия

Грузия ждет встречных шагов от администрации президента Трампа и предприняла важные шаги для улучшения отношений, заявил премьер 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T18:23+0400

2025-06-27T18:23+0400

2025-06-27T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии назвал приоритетными для страны отношения Грузии с США и Китаем. У Грузии заключено стратегическое партнерство с Китаем, а вот США приостановили стратегическое партнерство с Грузией на фоне акций протестов и изменений в законодательстве Грузии и ввели санкции против ряда грузинских чиновников. По его словам, Грузия ждет встречных шагов от администрации президента Трампа и предприняла важные шаги для улучшения отношений, в том числе назначив посла. Назначение нового посла Грузии в США совпало с уходом с поста по собственному желанию посла США в Грузии Робин Данниган. Что касается Китая, то, по словам главы грузинского правительства, отношения с этим государством также являются приоритетными для Грузии. "Наша задача – максимально углублять политические и торгово-экономические связи с Китаем. Мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве два года назад и сделаем всё, чтобы это соглашение отразилось в конкретных результатах и в будущем. Мы продолжим активно работать над этим", – сказал Кобахидзе. Грузия и ее отношения с США и Китаем В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле и безвизовый режим. Что касается отношений США, то 30 мая 2024 года США объявили о пересмотре отношений с Грузией на фоне принятого в стране закона об "иноагентах" и приостановке действия соглашения "О стратегическом партнерстве", которое действовало с 2009 года. Также США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей. Кроме того, США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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