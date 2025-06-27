https://sputnik-georgia.ru/20250627/pravitelstvo-gruzii-uzhestochaet-migratsionnuyu-politiku-s-sentyabrya-293936702.html

Правительство Грузии ужесточает миграционную политику с сентября

Правительство Грузии ужесточает миграционную политику с сентября

Sputnik Грузия

Иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушения правил пребывания на территории Грузии 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении утвердил пакет законопроектов об ужесточении миграционной политики, в том числе о применении выдворения как наказания для иностранцев в случае совершения им правонарушений или преступлений. Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года. Согласно принятым поправкам, иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушения правил пребывания на территории Грузии и визового режима. Штрафы же за это правонарушение вырастут почти в 10 раз. Также иностранца могут выдворить из Грузии и запретить въезжать в страну за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, неподчинение требованию полиции или нарушение закона о манифестациях. Выдворение и запрет на въезд в страну в определенный период могут применяться как альтернатива тюремному сроку к иностранцам, обвиняемым в незаконном пересечении границы Грузии, незаконной перевозке мигрантов или создании условий для пребывания в стране незаконных мигрантов. Депортация иностранца из Грузии и запрет на въезд на определенный срок как вид наказания могут быть применены и в случае, если суд установит, что, с учетом обстоятельств дела и личности преступника, его пребывание в Грузии нецелесообразно. Также она может быть назначена в качестве дополнительного наказания иностранцу в том случае, когда депортация не предусмотрена в качестве наказания в соответствующей статье УК Грузии. При этом в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой будет преступлением воспрепятствование исполнению судебного решения иностранцем, которому в качестве наказания назначены выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок, или в отношении которого существует решение суда о выдворении из Грузии. Иностранец будет депортирован или сядет в тюрьму на срок от одного года до шести лет, если он умышленно уничтожит проездной документ, или у него не будет такого документа, или он уклонится от процедуры получения документа, или другим способом откажется выполнять решение суда. Кроме того, ужесточены правила пребывания иностранцев, требующих убежища в Грузии. В частности, согласно законопроекту, будет введена ускоренная процедура для иностранцев, требующих убежища в стране, которые не обратились за получением статуса в течении месяца после прибытия в Грузию. Сам вопрос предоставления убежища иностранцу в Грузии может быть рассмотрен прямо на границе, если пребывание иностранца в Грузии создает угрозу государственной безопасности. Также сокращаются сроки рассмотрения вопроса предоставления убежища, упрощается получение решения о предоставлении убежища. Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок не применяется при выдворении иностранца в государство, где его преследуют за политические убеждения или за деяние, которое не считается преступлением по законодательству Грузии, или его преследуют за защиту прав человека и мира, за прогрессивную общественно-политическую, научную и творческую деятельность, или его жизни или здоровью угрожает опасность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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