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Премьер Грузии назвал дату переноса Тбилисского аэропорта
Премьер Грузии назвал дату переноса Тбилисского аэропорта
Sputnik Грузия
Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T20:01+0400
2025-06-27T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Новый международный аэропорт появится в Тбилиси в 2031 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта. "В этом году мы начнем процедуру выбора партнера, и в будущем году у нас уже будет партнер. В 2031 году мы сможем перенести аэропорт в Вазиани", – сказал Кобахидзе. Новый аэропорт Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, вазиани, tav georgia, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, вазиани, tav georgia, тбилисский международный аэропорт
Премьер Грузии назвал дату переноса Тбилисского аэропорта
Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Новый международный аэропорт появится в Тбилиси в 2031 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте.
Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта.
"В этом году мы начнем процедуру выбора партнера, и в будущем году у нас уже будет партнер. В 2031 году мы сможем перенести аэропорт в Вазиани", – сказал Кобахидзе.
Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год.
Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.