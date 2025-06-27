https://sputnik-georgia.ru/20250627/premer-gruzii-nazval-sroki-stroitelstva-glubokovodnogo-porta-anakliya-293943749.html

Премьер Грузии назвал сроки строительства глубоководного порта Анаклия

Премьер Грузии назвал сроки строительства глубоководного порта Анаклия

Sputnik Грузия

В Анаклия уже начаты работы по углублению дна и обустройству волнореза, сообщил премьер 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T22:14+0400

2025-06-27T22:14+0400

2025-06-27T22:14+0400

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ираклий кобахидзе

анаклия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Первая фаза проекта строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе Грузии завершится не позднее 2029 года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте с ежегодным отчетом о выполнении правительственной программы, которая охватывает период с июня 2024 года по май 2025-го. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По его словам, в первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Как отметил Кобахидзе, в Анаклия уже начаты работы по углублению дна и обустройству волнореза. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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