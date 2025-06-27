https://sputnik-georgia.ru/20250627/premer-ministr-gruzii-vystupaet-v-parlamente-glavnye-temy-otcheta-293934062.html

Премьер-министр Грузии выступает в парламенте: главные темы отчета

Премьер-министр Грузии выступает в парламенте: главные темы отчета

Sputnik Грузия

Благодаря разумной и прагматичной политике правительства Грузии стране удалось пережить внешние риски и справиться с угрозами, заявил премьер 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T12:15+0400

2025-06-27T12:15+0400

2025-06-27T12:40+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предстал перед парламентом с традиционным ежегодным отчетом о выполнении правительственной программы, которая охватывает период с июня 2024 года по май 2025-го. Отчет премьера на 147 страницах касается четырех направлений: демократическое развитие, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала, внешняя политика и оборона. Sputnik Грузия представляет основные тезисы документа. Согласно отчету, благодаря разумной экономической политике, структурным реформам и высокой макроэкономической дисциплине стране удалось эффективно преодолеть внешние шоки и поддерживать высокие темпы экономического роста. "В постпандемический период, в частности, в 2021-2024 годах, средний экономический рост страны составил 9,7%, а в 2024 году достиг 9,4%, что делает экономику Грузии одной из самых быстрорастущих в мире", – отмечено в отчете. Согласно отчету, согласно предварительным данным, 2025 год также начался с высокой экономической активностью – средний рост в первом квартале составил 9,3%. Одновременно с этим поддерживалась низкая инфляция, которая в 2024 году находилась в пределах 1,1%. "Стабильность инфляции, основанная на росте производительности и разумной фискально-финансовой политики, стала одним из символов экономической устойчивости страны", – говорится в отчете. По данным отчета, динамика роста экономики напрямую отразилась на рынке труда. "В 2024 году уровень безработицы достиг исторического минимума – 13,9%, а число занятого населения достигло исторического максимума – 1,4 миллиона человек", – говорится в отчете. Согласно отчету, правительство Грузии продолжало предпринимать последовательные шаги по созданию эффективной, подотчетной и прозрачной системы государственного управления. В этом направлении акцент был сделан на улучшении управления человеческими ресурсами. "Было улучшено предоставление государственных услуг, а также велась работа по укреплению электронных систем управления. Кроме того, предпринимались значительные шаги по развитию систем регистрации земли, цифровой идентификации, обмена данными и инфраструктуры, направленные на повышение качества обслуживания и улучшение доступа граждан к государственным услугам", – отмечено в отчете. Правительство Грузии в 2024 году объявило одним из главных приоритетов страны укрепление защиты прав человека. "Этот курс был поддержан конкретными шагами и реформами, которые способствовали укреплению демократического управления и институциональной системы защиты прав человека", – говорится в отчете. Кроме того, активно продолжилась реализация стратегии защиты прав человека на 2022-2030 годы. Кроме того, в рамках усиления безопасности был принято закон "О создании базы данных ДНК", который значительно поможет в профилактике и расследовании преступлений. Также были осуществлены изменения законодательства, касающиеся сферы миграции с целью улучшения системы убежища и борьбы с нелегальной миграцией. Правительство, согласно документу, продолжает укреплять социальную защиту: пенсии растут по принципу индексации и в 2025 году были увеличены на 35 лари. Государство также продолжает предоставлять целевую помощь уязвимым группам, в том числе жителям высокогорных регионов и детям. Также в течение отчетного периода, по словам Кобахидзе, были реализованы реформы в области образования на всех уровнях, направленные на повышение его доступности, качества и равенства. "В системах дошкольного, общего, профессионального и высшего образования были усовершенствованы стандарты, увеличилась автономия школ и механизмы оценки. Для этнических меньшинств были внедрены билингвальные программы", – говорится в отчете.Кроме того, согласно отчету, был достигнут значительный прогресс в развитии возможностей Силы обороны, институциональном укреплении и углублении международного сотрудничества. В рамках концепции всеобщей обороны была усилена национальная устойчивость, организация территориальной обороны и элементов сопротивления. После выступления премьер-министр ответит на вопросы депутатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе