https://sputnik-georgia.ru/20250627/premer-ministr-nazval-glavnye-vyzovy-sovremennoy-gruzii-293941950.html

Премьер-министр назвал главные вызовы современной Грузии

Премьер-министр назвал главные вызовы современной Грузии

Sputnik Грузия

Внешние силы решили, что государство было ослаблено, и небрежно относились к государственности Грузии, заявил премьер 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T19:18+0400

2025-06-27T19:18+0400

2025-06-27T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузия подверглась нападению внешних сил из-за того, что кто-то посчитал, что государство ослабло, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Грузии последний год проходят акции протеста, которые поддерживаются рядом западных политиков. До января 2025 года акции периодически переходили в насильственное противостояние с полицией. По его словам, были попытки внешних сил ослабить государственные институты извне. "Тайным финансированием они пытались подорвать репутацию нашей церкви, финансируя ЛГБТ*-пропаганду, политические акции и т.д", – сказал Кобахидзе. По его словам, внешние силы решили, что государство было ослаблено, и небрежно относились к государственности Грузии и, в частности, к независимости правосудия. По его словам, Грузии диктовали извне, кто должен был остаться, например, министром внутренних дел, а кто – нет. "Такие факты были в определенный период. Они думали, что можно было бы оскорбить полицейского, ударить полицейского, и это должно было быть приемлемым явлением. Они думали, что кто-то мог бы не признать результаты парламентских выборов, не войти в законодательный орган страны, и на основании этого мы должны были бы начать переговоры и подписать навязанное антиконституционное соглашение", – сказал Кобахидзе. По его словам, сегодня реальность Грузии изменилась. По его словам, Грузия будет противостоять абсолютно каждой попытке подорвать государственный суверенитет, поколебать идентичность государства и насильственно навязывать ложные ценности. "У нас есть очень конкретная ответственность перед нашими героями, нашими предками, перед нашей страной и обществом, чтобы твердо защищать нашу страну и национальные интересы. Именно в этом направлении будет направлена деятельность правительства в будущем", – заявил премьер. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сша, украина