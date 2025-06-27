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Продающую iPhone в Грузии компанию обвинили в обмане покупателей
Продающую iPhone в Грузии компанию обвинили в обмане покупателей
Sputnik Грузия
Торговец продает товар, который визуально и по упаковке напоминает оригинальный товар Apple Inc., но не является товаром Apple 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T09:48+0400
2025-06-27T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Компания iPhone Georgia (Technolab), продававшая устройства, напоминающие оригинальные Apple, уличена в введении в заблуждение покупателей, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты прав потребителей. Агентство установило, что коммерческая деятельность iPhone Georgia (Technolab) вводит потребителей в заблуждение, так как компания четко не указывает, что их товары – лишь копии оригинала. В частности, как утверждает Агентство, торговец продает товар, который визуально и по упаковке напоминает оригинальный товар Apple Inc., но не является продукцией Apple, о чем не сообщается потребителям при покупке товара. Также в гарантийной документации в графе "торговая марка и наименование товара" указано слово "Apple", хотя, по объяснению продавца, он не торгует оригинальной продукцией, произведенной Apple Inc. В Агентстве пояснили, что такая коммерческая деятельность запрещена законом. "Соответствующее поведение торговца может привести или в будущем приведет к введению в заблуждение или обману потребителя", – говорится в сообщении. Компании предписано в течение 1 месяца восстановить нарушенные права потребителей и привести свою торговую политику в соответствие с надлежащими статьями законодательства. Агентство конкуренции тщательно следит за выполнением закона "О защите прав потребителей", действующего в Грузии с 1 июня 2022 года и направленного на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, apple, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, общество, apple, агентство конкуренции грузии
Продающую iPhone в Грузии компанию обвинили в обмане покупателей
09:48 27.06.2025 (обновлено: 10:23 27.06.2025)
Торговец продает товар, который визуально и по упаковке напоминает оригинальный товар Apple Inc., но не является товаром Apple
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Компания iPhone Georgia (Technolab), продававшая устройства, напоминающие оригинальные Apple, уличена в введении в заблуждение покупателей, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты прав потребителей.
Агентство установило, что коммерческая деятельность iPhone Georgia (Technolab) вводит потребителей в заблуждение, так как компания четко не указывает, что их товары – лишь копии оригинала.
В частности, как утверждает Агентство, торговец продает товар, который визуально и по упаковке напоминает оригинальный товар Apple Inc., но не является продукцией Apple, о чем не сообщается потребителям при покупке товара.
"Такие действия могут ввести в заблуждение потребителей, поскольку не предоставляется точная информация о происхождении товара", – отметило Агентство.
Также в гарантийной документации в графе "торговая марка и наименование товара" указано слово "Apple", хотя, по объяснению продавца, он не торгует оригинальной продукцией, произведенной Apple Inc.
В Агентстве пояснили, что такая коммерческая деятельность запрещена законом.
"Соответствующее поведение торговца может привести или в будущем приведет к введению в заблуждение или обману потребителя", – говорится в сообщении.
В Агентстве отметили, что перед приобретением товара или услуги в рамках осознанного выбора потребитель имеет право на получение полной, точной и всесторонней информации о покупке – в ясной и понятной форме на государственном языке. А нарушение этого права противоречит принципам честной и прозрачной торговой практики.
Компании предписано в течение 1 месяца восстановить нарушенные права потребителей и привести свою торговую политику в соответствие с надлежащими статьями законодательства.
Агентство конкуренции тщательно следит за выполнением закона "О защите прав потребителей", действующего в Грузии с 1 июня 2022 года и направленного на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.