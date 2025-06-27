https://sputnik-georgia.ru/20250627/prodayuschuyu-iphone-v-gruzii-kompaniyu-obvinili-v-obmane-pokupateley-293931997.html

Продающую iPhone в Грузии компанию обвинили в обмане покупателей

Продающую iPhone в Грузии компанию обвинили в обмане покупателей

Sputnik Грузия

Торговец продает товар, который визуально и по упаковке напоминает оригинальный товар Apple Inc., но не является товаром Apple 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T09:48+0400

2025-06-27T09:48+0400

2025-06-27T10:23+0400

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Компания iPhone Georgia (Technolab), продававшая устройства, напоминающие оригинальные Apple, уличена в введении в заблуждение покупателей, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты прав потребителей. Агентство установило, что коммерческая деятельность iPhone Georgia (Technolab) вводит потребителей в заблуждение, так как компания четко не указывает, что их товары – лишь копии оригинала. В частности, как утверждает Агентство, торговец продает товар, который визуально и по упаковке напоминает оригинальный товар Apple Inc., но не является продукцией Apple, о чем не сообщается потребителям при покупке товара. Также в гарантийной документации в графе "торговая марка и наименование товара" указано слово "Apple", хотя, по объяснению продавца, он не торгует оригинальной продукцией, произведенной Apple Inc. В Агентстве пояснили, что такая коммерческая деятельность запрещена законом. "Соответствующее поведение торговца может привести или в будущем приведет к введению в заблуждение или обману потребителя", – говорится в сообщении. Компании предписано в течение 1 месяца восстановить нарушенные права потребителей и привести свою торговую политику в соответствие с надлежащими статьями законодательства. Агентство конкуренции тщательно следит за выполнением закона "О защите прав потребителей", действующего в Грузии с 1 июня 2022 года и направленного на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, apple, агентство конкуренции грузии