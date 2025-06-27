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Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС в Минске - видео
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС в Минске - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам мероприятий ЕАЭС в Минске. 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T17:07+0400
2025-06-27T17:07+0400
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В столице Беларуси прошли заседания Высшего совета ЕАЭС, а также Евразийский экономический форум. Прямая трансляция пресс-подхода.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС в Минске - видео
17:07 27.06.2025 (обновлено: 17:08 03.07.2025)
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам мероприятий ЕАЭС в Минске.
В столице Беларуси прошли заседания Высшего совета ЕАЭС, а также Евразийский экономический форум. Прямая трансляция пресс-подхода.