https://sputnik-georgia.ru/20250627/putin-otvetil-na-voprosy-zhurnalistov-po-itogam-sammita-eaes-v-minske---video-294029880.html

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС в Минске - видео

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС в Минске - видео

Sputnik Грузия

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам мероприятий ЕАЭС в Минске. 27.06.2025, Sputnik Грузия

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В столице Беларуси прошли заседания Высшего совета ЕАЭС, а также Евразийский экономический форум. Прямая трансляция пресс-подхода.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео