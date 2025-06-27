https://sputnik-georgia.ru/20250627/putin-tramp-iskrenne-stremitsya-k-uregulirovaniyu-konflikta-vokrug-ukrainy--293943522.html

Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины

Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины

Sputnik Грузия

По словам российского президента, американский лидер является мужественным человеком 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T20:48+0400

2025-06-27T20:48+0400

2025-06-27T20:48+0400

в мире

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сша

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обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент России Владимир ПутинПо словам главы государства, ясно, что Трамп – мужественный человек.Коснувшись непосредственно экономической повестки, Путин сказал, что Россия борется с инфляцией и стремится, чтобы экономика совершила "мягкую посадку".По его словам, темпы роста ВВП в РФ в этом году будут скромнее, это целенаправленное снижение в рамках борьбы с инфляцией.При этом он отметил, что Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, а Запад, напротив, планирует их увеличивать.Он подчеркнул, что это намерение Запада говорит о его агрессивности.Он также сказал, что страны, вводящие санкции против России, делают хуже себе с каждым новым пакетом ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, владимир путин, дональд трамп, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины