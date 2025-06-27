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Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины
Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины
Sputnik Грузия
По словам российского президента, американский лидер является мужественным человеком 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T20:48+0400
2025-06-27T20:48+0400
2025-06-27T20:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент России Владимир ПутинПо словам главы государства, ясно, что Трамп – мужественный человек.Коснувшись непосредственно экономической повестки, Путин сказал, что Россия борется с инфляцией и стремится, чтобы экономика совершила "мягкую посадку".По его словам, темпы роста ВВП в РФ в этом году будут скромнее, это целенаправленное снижение в рамках борьбы с инфляцией.При этом он отметил, что Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, а Запад, напротив, планирует их увеличивать.Он подчеркнул, что это намерение Запада говорит о его агрессивности.Он также сказал, что страны, вводящие санкции против России, делают хуже себе с каждым новым пакетом ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, владимир путин, дональд трамп, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, владимир путин, дональд трамп, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины
Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины
По словам российского президента, американский лидер является мужественным человеком
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил президент России Владимир Путин
"Его усилия по урегулированию украинского кризиса – мы, конечно, все это очень ценим. И я уже говорил об этом, хочу сказать и публично сейчас – я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", – сказал он журналистам на пресс-подходе после заседания Высшего Евразийского экономического совета.
По словам главы государства, ясно, что Трамп – мужественный человек.
Коснувшись непосредственно экономической повестки, Путин сказал, что Россия борется с инфляцией и стремится, чтобы экономика совершила "мягкую посадку".
По его словам, темпы роста ВВП в РФ в этом году будут скромнее, это целенаправленное снижение в рамках борьбы с инфляцией.
"Вот у нас 4,3% рост экономики в прошлом году, в позапрошлом – 4,1%. В этом году будет скромнее намного в целях борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем", – сказал Путин
При этом он отметил, что Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, а Запад, напротив, планирует их увеличивать.
Он подчеркнул, что это намерение Запада говорит о его агрессивности.
"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят не переставая", – сказал глава государства журналистам, комментируя попытки на Западе "похоронить" экономику РФ.
Он также сказал, что страны, вводящие санкции против России, делают хуже себе с каждым новым пакетом ограничений.