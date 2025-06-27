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СНБ Армении прибыла в Эчмиадзин для задержания архиепископа
СНБ Армении прибыла в Эчмиадзин для задержания архиепископа
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Архиепископа Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T12:52+0400
2025-06-27T12:52+0400
2025-06-27T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна, передают РИА Новости. Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти. Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года Католикос всех армян Гарегин II заявил, что озвученный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, армения, гарегин ii, никол пашинян, политика
в мире, армения, гарегин ii, никол пашинян, политика
СНБ Армении прибыла в Эчмиадзин для задержания архиепископа
12:52 27.06.2025 (обновлено: 13:09 27.06.2025)
Архиепископа Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна, передают РИА Новости
.
Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти.
Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года Католикос всех армян Гарегин II заявил, что озвученный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".