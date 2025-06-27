https://sputnik-georgia.ru/20250627/snb-armenii-pribyla-v-echmiadzin-dlya-zaderzhaniya-arkhiepiskopa-293935293.html

СНБ Армении прибыла в Эчмиадзин для задержания архиепископа

СНБ Армении прибыла в Эчмиадзин для задержания архиепископа

Sputnik Грузия

Архиепископа Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T12:52+0400

2025-06-27T12:52+0400

2025-06-27T13:09+0400

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политика

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна, передают РИА Новости. Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти. Ранее в пятницу в следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года Католикос всех армян Гарегин II заявил, что озвученный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, армения, гарегин ii, никол пашинян, политика