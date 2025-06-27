https://sputnik-georgia.ru/20250627/tsopurashvili-tranzitnuyu-funktsiyu-gruzii-nuzhno-pravilno-ispolzovat-293939160.html
Цопурашвили: Транзитную функцию Грузии нужно правильно использовать
Цопурашвили: Транзитную функцию Грузии нужно правильно использовать
Sputnik Грузия
Учитывая геополитическую ситуацию, транзитная роль Грузии и ее роль в Среднем коридоре приобретают особую значимость, которую надо правильно использовать 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T17:41+0400
2025-06-27T17:41+0400
2025-06-27T18:06+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
пресс-центр
турция
грузия
экономика
азербайджан
казахстан
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1b/293938947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f80bb837498057ea23e3a42a8686723f.jpg
Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы все, скорее всего, ждем перегрузку мировой политики, все большие игроки и большие акторы, какую позицию в дальнейшем будут иметь, в принципе от этого зависит дальнейшая судьба Среднего коридора... То, что коридор сможет работать, это однозначно, в любом случае деньги вкладывать будет выгодно. Сейчас проблемно работает Северный коридор, и проблемы на Южном коридоре, и эти противостояния, все влияет на дальнейшие экономические возможности. У Грузии появляется определенная функция, которую можно правильно использовать, надо это сделать", – заявил Цопурашвили.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе страны.Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, тот же Средний коридор, прим.) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
турция
азербайджан
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1b/293938947_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_416c347c69cb6f16c3ca1509939c0aef.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, турция, грузия, экономика, азербайджан, казахстан, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, турция, грузия, экономика, азербайджан, казахстан, видео
Цопурашвили: Транзитную функцию Грузии нужно правильно использовать
17:41 27.06.2025 (обновлено: 18:06 27.06.2025)
Учитывая геополитическую ситуацию, транзитная роль Грузии и ее роль в Среднем коридоре приобретают особую значимость, которую надо правильно использовать
Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Мы все, скорее всего, ждем перегрузку мировой политики, все большие игроки и большие акторы, какую позицию в дальнейшем будут иметь, в принципе от этого зависит дальнейшая судьба Среднего коридора... То, что коридор сможет работать, это однозначно, в любом случае деньги вкладывать будет выгодно. Сейчас проблемно работает Северный коридор, и проблемы на Южном коридоре, и эти противостояния, все влияет на дальнейшие экономические возможности. У Грузии появляется определенная функция, которую можно правильно использовать, надо это сделать", – заявил Цопурашвили.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе страны.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, тот же Средний коридор, прим.) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.