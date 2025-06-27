https://sputnik-georgia.ru/20250627/tsopurashvili-tranzitnuyu-funktsiyu-gruzii-nuzhno-pravilno-ispolzovat-293939160.html

Цопурашвили: Транзитную функцию Грузии нужно правильно использовать

Цопурашвили: Транзитную функцию Грузии нужно правильно использовать

Sputnik Грузия

Учитывая геополитическую ситуацию, транзитная роль Грузии и ее роль в Среднем коридоре приобретают особую значимость, которую надо правильно использовать 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T17:41+0400

2025-06-27T17:41+0400

2025-06-27T18:06+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

пресс-центр

турция

грузия

экономика

азербайджан

казахстан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1b/293938947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f80bb837498057ea23e3a42a8686723f.jpg

Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы все, скорее всего, ждем перегрузку мировой политики, все большие игроки и большие акторы, какую позицию в дальнейшем будут иметь, в принципе от этого зависит дальнейшая судьба Среднего коридора... То, что коридор сможет работать, это однозначно, в любом случае деньги вкладывать будет выгодно. Сейчас проблемно работает Северный коридор, и проблемы на Южном коридоре, и эти противостояния, все влияет на дальнейшие экономические возможности. У Грузии появляется определенная функция, которую можно правильно использовать, надо это сделать", – заявил Цопурашвили.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе страны.Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, тот же Средний коридор, прим.) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.

турция

азербайджан

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, турция, грузия, экономика, азербайджан, казахстан, видео