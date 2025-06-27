https://sputnik-georgia.ru/20250627/v-gruzii-neobkhodimo-uvelichit-sroki-nakazaniya-za-ubiystvo---premer-293939304.html

В Грузии необходимо увеличить сроки наказания за убийство – премьер

В Грузии необходимо увеличить сроки наказания за убийство – премьер

Sputnik Грузия

Меры наказания необходимо пересмотреть с учетом принципа соразмерности проступку, считает премьер 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T17:47+0400

2025-06-27T17:47+0400

2025-06-27T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за увеличение срока наказания за умышленное убийство в стране. На сегодняшний день, умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств в Грузии, карается лишением свободы на срок от семи до 15 лет. По его словам, меры наказания необходимо пересмотреть с учетом принципа соразмерности проступку. В 2024 году было возбуждено 31 уголовное дело по факту умышленного убийства, в 2023 году – 37. Раскрываемость таких преступлений составляет около 90%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, политика, общество, ираклий кобахидзе