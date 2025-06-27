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В Грузии необходимо увеличить сроки наказания за убийство – премьер
В Грузии необходимо увеличить сроки наказания за убийство – премьер
Sputnik Грузия
Меры наказания необходимо пересмотреть с учетом принципа соразмерности проступку, считает премьер 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T17:47+0400
2025-06-27T17:47+0400
2025-06-27T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за увеличение срока наказания за умышленное убийство в стране. На сегодняшний день, умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств в Грузии, карается лишением свободы на срок от семи до 15 лет. По его словам, меры наказания необходимо пересмотреть с учетом принципа соразмерности проступку. В 2024 году было возбуждено 31 уголовное дело по факту умышленного убийства, в 2023 году – 37. Раскрываемость таких преступлений составляет около 90%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, общество, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, общество, ираклий кобахидзе
В Грузии необходимо увеличить сроки наказания за убийство – премьер
17:47 27.06.2025 (обновлено: 18:28 27.06.2025)
Меры наказания необходимо пересмотреть с учетом принципа соразмерности проступку, считает премьер
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за увеличение срока наказания за умышленное убийство в стране.
На сегодняшний день, умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств в Грузии, карается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.
"Лично я являюсь сторонником ужесточения наказания. Это очень чувствительный и непростой вопрос, но, думаю, что предусмотренные Уголовным кодексом санкции за умышленное убийство недостаточны", – сказал Кобахидзе.
По его словам, меры наказания необходимо пересмотреть с учетом принципа соразмерности проступку.
В 2024 году было возбуждено 31 уголовное дело по факту умышленного убийства, в 2023 году – 37. Раскрываемость таких преступлений составляет около 90%.