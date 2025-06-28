https://sputnik-georgia.ru/20250628/antinarkoticheskaya-politika-v-gruzii-stanet-zhestche--deputat-o-novykh-merakh-293945810.html

Антинаркотическая политика в Грузии станет жестче – депутат о новых мерах

Антинаркотическая политика в Грузии станет жестче – депутат о новых мерах

Sputnik Грузия

Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T13:13+0400

2025-06-28T13:13+0400

2025-06-28T14:20+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Власти Грузии намерены бескомпромиссно бороться с наркопреступностью и теми, кто способствует распространению наркотиков, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Новый пакет поправок предусматривает запрет на реализацию программ заместительной терапии частными структурами, а также на импорт психотропных препаратов частными компаниями. Кроме того, планируется усилить контроль над выпиской рецептов на такие медикаменты. Вице-спикер отметила, что инициатива премьер-министра Ираклия Кобахидзе финансировать заместительную терапию исключительно за счет государства и исключить участие частных компаний, которые могут способствовать распространению наркотиков, станет важным этапом в процессе реформирования наркополитики. Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года. В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будут прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, грузинская мечта - демократическая грузия, наркопреступления в грузии