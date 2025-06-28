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Антинаркотическая политика в Грузии станет жестче – депутат о новых мерах
Антинаркотическая политика в Грузии станет жестче – депутат о новых мерах
Sputnik Грузия
Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами 28.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-28T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Власти Грузии намерены бескомпромиссно бороться с наркопреступностью и теми, кто способствует распространению наркотиков, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Новый пакет поправок предусматривает запрет на реализацию программ заместительной терапии частными структурами, а также на импорт психотропных препаратов частными компаниями. Кроме того, планируется усилить контроль над выпиской рецептов на такие медикаменты. Вице-спикер отметила, что инициатива премьер-министра Ираклия Кобахидзе финансировать заместительную терапию исключительно за счет государства и исключить участие частных компаний, которые могут способствовать распространению наркотиков, станет важным этапом в процессе реформирования наркополитики. Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года. В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будут прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинская мечта - демократическая грузия, наркопреступления в грузии
грузия, новости, общество, грузинская мечта - демократическая грузия, наркопреступления в грузии
Антинаркотическая политика в Грузии станет жестче – депутат о новых мерах
13:13 28.06.2025 (обновлено: 14:20 28.06.2025)
Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Власти Грузии намерены бескомпромиссно бороться с наркопреступностью и теми, кто способствует распространению наркотиков, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани.
Новый пакет поправок предусматривает запрет на реализацию программ заместительной терапии частными структурами, а также на импорт психотропных препаратов частными компаниями. Кроме того, планируется усилить контроль над выпиской рецептов на такие медикаменты.
"Мы доведем инициативу до конца, и будут внесены соответствующие законодательные изменения. Разумеется, мы будем бескомпромиссны как в борьбе с наркопреступностью, так и в борьбе против тех людей или субъектов, которые способствуют потреблению наркотиков", – заявила Цилосани.
Вице-спикер отметила, что инициатива премьер-министра Ираклия Кобахидзе финансировать заместительную терапию исключительно за счет государства и исключить участие частных компаний, которые могут способствовать распространению наркотиков, станет важным этапом в процессе реформирования наркополитики.
Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами.
Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года.
По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство.
В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года.
В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будут прерогативой государства.
Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств.
В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.