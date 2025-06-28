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Без помощи никто не останется – Минздрав Грузии об ужесточении метадоновой программы

Без помощи никто не останется – Минздрав Грузии об ужесточении метадоновой программы

Sputnik Грузия

После вступления в силу изменений полную ответственность за лечение заместительной терапией возьмет на себя государство 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T16:17+0400

2025-06-28T16:17+0400

2025-06-28T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Ни один человек, находящийся в программе заместительной терапии, не останется без медицинской помощи после ужесточения законодательства, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе. Правительство приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, а также ввести строгий контроль за выписыванием рецептов. По его словам, после вступления в силу изменений, полную ответственность за лечение заместительной терапией возьмет на себя государство. "Принимая во внимание, что риск злоупотребления этими веществами очень велик, в таких случаях оправдано, чтобы государство было строгим в данном направлении и не делало употребление этих веществ легальным источником дохода для бизнеса. Мы считаем, что общество должно быть максимально удалено от таких негативных явлений, как наркомания", – пояснил Сарджвеладзе. Министр отметил, что из-за конфиденциальности государству нет доступа к таким данным, и это максимально ограничивает аналитические возможности и уменьшает их. Сарджвеладзе также говорил о месторасположении объектов, предоставляющих услуги заместительной терапии, и отметил, что в процессе будут учитываться интересы как самих бенефициариев, так и жителей мест, где будут расположены такие центры. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. Такие же услуги предоставляют частные компании, но уже платно. Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. На конец 2024 года в программе были зарегистрированы 12 тысяч человек. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине. Заместительная терапия (ЗТ) – это метод лечения, при котором недостающие или отсутствующие в организме вещества (гормоны, ферменты, другие лекарственные препараты) заменяются искусственными или естественными аналогами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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