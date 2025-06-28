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Иностранцев поймали в Грузии за хранение марихуаны

Иностранцев поймали в Грузии за хранение марихуаны

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T18:18+0400

2025-06-28T18:18+0400

2025-06-28T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Полиция региона Кахети задержала трех иностранных граждан по обвинению в хранении марихуаны в особо крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди задержанных – граждане Румынии, Эритреи и Иордании. По данным полиции, во время обыска в домах задержанных и их автомобилях было изъято особо большое количество марихуаны. При этом объем изъятого наркотического вещества МВД Грузии не уточняет. Задержанным иностранцам грозит до семи лет лишения свободы. При легальности, курение, хранение, приобретение и культивация конопли, в том числе для личных целей, в Грузии все еще расцениваются как административное нарушение или уголовное преступление. Хранение большего объема является уголовным преступлением, как и культивация. Реализация марихуаны в любом количестве в Грузии является уголовным преступлением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, грузия, румыния, кахети, наркотики, сырая марихуана, марихуана, марихуана