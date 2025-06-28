https://sputnik-georgia.ru/20250628/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-28-iyunya--prognoz-po-gorodam-293947932.html

Какая погода будет в Грузии 28 июня – прогноз по городам

Какая погода будет в Грузии 28 июня – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Больше всего воздух прогреется в Кутаиси – там столбик термометра достигнет +33 градусов 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T10:47+0400

2025-06-28T10:47+0400

2025-06-28T11:20+0400

погода

грузия

новости

зугдиди

тбилиси

кутаиси

прогноз погоды

прогноз погоды в батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/13/250392333_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_07c24ef8426a9512d58c72d8e69147e8.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Погода в субботу, 28 июня в Грузии, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная, однако облачная в горах.Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

тбилиси

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, зугдиди, тбилиси, кутаиси, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми