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Какая погода будет в Грузии 28 июня – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 28 июня – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Больше всего воздух прогреется в Кутаиси – там столбик термометра достигнет +33 градусов 28.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-28T10:47+0400
2025-06-28T10:47+0400
2025-06-28T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Погода в субботу, 28 июня в Грузии, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная, однако облачная в горах.Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, зугдиди, тбилиси, кутаиси, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми
погода, грузия, новости, зугдиди, тбилиси, кутаиси, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми
Какая погода будет в Грузии 28 июня – прогноз по городам
10:47 28.06.2025 (обновлено: 11:20 28.06.2025)
Больше всего воздух прогреется в Кутаиси – там столбик термометра достигнет +33 градусов
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Погода в субботу, 28 июня в Грузии, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная, однако облачная в горах.
Прогноз погоды по городам:
Местия +22, преимущественно солнечно
Поти +26, преимущественно солнечно
Степанцминда +21, преимущественно облачно
Гудаури +16, преимущественно облачно
Рустави +32, преимущественно солнечно