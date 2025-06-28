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Какая погода будет в Грузии 28 июня – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 28 июня – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Больше всего воздух прогреется в Кутаиси – там столбик термометра достигнет +33 градусов 28.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Погода в субботу, 28 июня в Грузии, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная, однако облачная в горах.Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, зугдиди, тбилиси, кутаиси, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми
погода, грузия, новости, зугдиди, тбилиси, кутаиси, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми

Какая погода будет в Грузии 28 июня – прогноз по городам

10:47 28.06.2025 (обновлено: 11:20 28.06.2025)
© photo: Sputnik / StringerГород Кутаиси - культурная жизнь, драматический театр им. Ладо Месхишвили
Город Кутаиси - культурная жизнь, драматический театр им. Ладо Месхишвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего воздух прогреется в Кутаиси – там столбик термометра достигнет +33 градусов
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Погода в субботу, 28 июня в Грузии, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная, однако облачная в горах.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +30, солнечно
Местия +22, преимущественно солнечно
Поти +26, преимущественно солнечно
Батуми +26, солнечно
Озургети +29, солнечно
Кутаиси +33, солнечно
Амбролаури +30, солнечно
Ахалцихе +29, солнечно
Боржоми +28, солнечно
Бакуриани +23, солнечно
Гори +30, солнечно
Степанцминда +21, преимущественно облачно
Гудаури +16, преимущественно облачно
Телави +29, солнечно
Рустави +32, преимущественно солнечно
Тбилиси +31, солнечно.
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