https://sputnik-georgia.ru/20250628/kanatnaya-doroga-v-tsentre-tbilisi-ne-smozhet-obsluzhivat-passazhirov-pyat-dney-293945692.html
Канатная дорога в центре Тбилиси не сможет обслуживать пассажиров пять дней
Канатная дорога в центре Тбилиси не сможет обслуживать пассажиров пять дней
Sputnik Грузия
На канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание 28.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-28T11:52+0400
2025-06-28T11:52+0400
2025-06-28T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике и крепость Нарикала в Тбилиси, временно не сможет обслуживать пассажиров с 30 июня по 4 июля из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, сообщили в Тбилисской транспортной компании. В указанный период на канатной дороге будут проведены плановый осмотр и техническое обслуживание. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь Свободы с горой Табори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, парк рике, крепость нарикала, канатная дорога
грузия, новости, общество, парк рике, крепость нарикала, канатная дорога
Канатная дорога в центре Тбилиси не сможет обслуживать пассажиров пять дней
11:52 28.06.2025 (обновлено: 14:22 28.06.2025)
На канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике и крепость Нарикала в Тбилиси, временно не сможет обслуживать пассажиров с 30 июня по 4 июля из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, сообщили в Тбилисской транспортной компании.
В указанный период на канатной дороге будут проведены плановый осмотр и техническое обслуживание.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда.
Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь Свободы с горой Табори.