Летний сезон в разгаре: как развлекаются туристы в Тбилиси - фото
Туристы с Метехского моста смотрят на памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали и Метехскую церковь, которая датируется XII веком.
Туристы с Метехского моста смотрят на памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали и Метехскую церковь, которая датируется XII веком.
Группа туристов проходит по району серных бань Абанотубани. Бани, существующие с XVI века, не только являются достопримечательностью города, но и открыты для посещения.
Группа туристов проходит по району серных бань Абанотубани. Бани, существующие с XVI века, не только являются достопримечательностью города, но и открыты для посещения.
Развлечение в жаркую погоду - этим летом резко возросло количество прогулочных катеров, на которых туристов катают по реке Кура в центре города.
Развлечение в жаркую погоду - этим летом резко возросло количество прогулочных катеров, на которых туристов катают по реке Кура в центре города.
Девушки-туристки из Армении фотографируются на память в центре грузинской столицы на смотровой площадке у памятника царю Вахтангу Горгасали.
Девушки-туристки из Армении фотографируются на память в центре грузинской столицы на смотровой площадке у памятника царю Вахтангу Горгасали.
В районе Абанотубани туристов развлекают грузинской музыкой и танцами. Тут собирается множество людей летними вечерами, когда становится прохладнее.
В районе Абанотубани туристов развлекают грузинской музыкой и танцами. Тут собирается множество людей летними вечерами, когда становится прохладнее.
В центре грузинской столицы действует множество винных и сувенирных магазинов, предлагающих туристам различную продукцию.
В центре грузинской столицы действует множество винных и сувенирных магазинов, предлагающих туристам различную продукцию.
Группа туристов на экскурсии по грузинской столице на Метехском мосту. Данные статистики говорят, что в 2025 году в Грузию приехало больше туристов, чем за тот же период 2024 года.
Группа туристов на экскурсии по грузинской столице на Метехском мосту. Данные статистики говорят, что в 2025 году в Грузию приехало больше туристов, чем за тот же период 2024 года.
Среди стран, которые входят в первую пятерку по количеству туристов, приезжающих в Грузию - Турция, Россия, Армения, Израиль и Азербайджан.
Среди стран, которые входят в первую пятерку по количеству туристов, приезжающих в Грузию - Турция, Россия, Армения, Израиль и Азербайджан.
За ними следуют Иран, Индия, Украина, Казахстан и Беларусь. В то же время стало меньше приезжать туристов из стран ЕС - пока что статистика говорит о снижении потока на 4%.
За ними следуют Иран, Индия, Украина, Казахстан и Беларусь. В то же время стало меньше приезжать туристов из стран ЕС - пока что статистика говорит о снижении потока на 4%.
Из всех стран Европы меньше всего в Грузию стали приезжать путешественники из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
Из всех стран Европы меньше всего в Грузию стали приезжать путешественники из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
При этом вырос поток туристов в Грузию из Нидерландов, Словакии, Чехии и Италии. Лидером среди стран ЕС по количеству туристов, по уже сложившейся традиции, является Германия.
При этом вырос поток туристов в Грузию из Нидерландов, Словакии, Чехии и Италии. Лидером среди стран ЕС по количеству туристов, по уже сложившейся традиции, является Германия.
В первом квартале 2025 года наблюдался рост числа туристов из арабских стран в Грузию, в частности из стран Ближнего Востока, таких как Оман, Иордания, Бахрейн и Саудовская Аравия.
В первом квартале 2025 года наблюдался рост числа туристов из арабских стран в Грузию, в частности из стран Ближнего Востока, таких как Оман, Иордания, Бахрейн и Саудовская Аравия.
Туристы с Ближнего Востока катаются на реке Кура в грузинской столице на прогулочном катере.
Туристы с Ближнего Востока катаются на реке Кура в грузинской столице на прогулочном катере.
Группа туристов проходит по площади Европы в историческом центре грузинской столицы в сопровождении гида.
Группа туристов проходит по площади Европы в историческом центре грузинской столицы в сопровождении гида.
Прогулочные катера с туристами на реке Кура в один из летних вечеров в центре столицы Грузии.
Прогулочные катера с туристами на реке Кура в один из летних вечеров в центре столицы Грузии.