https://sputnik-georgia.ru/20250628/letniy-sezon-v-razgare-kak-razvlekayutsya-turisty-v-tbilisi---foto-293959728.html

Летний сезон в разгаре: как развлекаются туристы в Тбилиси - фото

Летний сезон в разгаре: как развлекаются туристы в Тбилиси - фото

Sputnik Грузия

Уже заканчивается июнь, но это означает лишь увеличение туристического потока в Грузию. Смотрите в фотоленте, как проводят время туристы в центре грузинской... 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T22:30+0400

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Правительство Грузии прогнозирует рекордный рост доходов от туризма в размере 4,7 млрд долларов в 2025 году. В прошлом году сфера туризма принесла стране $4,4 млрд.

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