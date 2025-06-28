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Летний сезон в разгаре: как развлекаются туристы в Тбилиси - фото
Летний сезон в разгаре: как развлекаются туристы в Тбилиси - фото
Sputnik Грузия
Уже заканчивается июнь, но это означает лишь увеличение туристического потока в Грузию. Смотрите в фотоленте, как проводят время туристы в центре грузинской... 28.06.2025, Sputnik Грузия
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Правительство Грузии прогнозирует рекордный рост доходов от туризма в размере 4,7 млрд долларов в 2025 году. В прошлом году сфера туризма принесла стране $4,4 млрд.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, тбилиси, туризм, туризм в грузии, туристы, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, тбилиси, туризм, туризм в грузии, туристы, фото

Летний сезон в разгаре: как развлекаются туристы в Тбилиси - фото

22:30 28.06.2025 (обновлено: 01:47 29.06.2025)
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Уже заканчивается июнь, но это означает лишь увеличение туристического потока в Грузию. Смотрите в фотоленте, как проводят время туристы в центре грузинской столицы
Правительство Грузии прогнозирует рекордный рост доходов от туризма в размере 4,7 млрд долларов в 2025 году. В прошлом году сфера туризма принесла стране $4,4 млрд.
© photo: Sputnik

Туристы с Метехского моста смотрят на памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали и Метехскую церковь, которая датируется XII веком.

Туристы с Метехского моста смотрят на памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали и Метехскую церковь, которая датируется XII веком. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik

Туристы с Метехского моста смотрят на памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали и Метехскую церковь, которая датируется XII веком.

© photo: Sputnik / Stringer

Группа туристов проходит по району серных бань Абанотубани. Бани, существующие с XVI века, не только являются достопримечательностью города, но и открыты для посещения.

Группа туристов проходит по району серных бань Абанотубани. Бани, существующие с XVI века, не только являются достопримечательностью города, но и открыты для посещения. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Группа туристов проходит по району серных бань Абанотубани. Бани, существующие с XVI века, не только являются достопримечательностью города, но и открыты для посещения.

© photo: Sputnik / Stringer

Развлечение в жаркую погоду - этим летом резко возросло количество прогулочных катеров, на которых туристов катают по реке Кура в центре города.

Развлечение в жаркую погоду - этим летом резко возросло количество прогулочных катеров, на которых туристов катают по реке Кура в центре города. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Развлечение в жаркую погоду - этим летом резко возросло количество прогулочных катеров, на которых туристов катают по реке Кура в центре города.

© photo: Sputnik

Девушки-туристки из Армении фотографируются на память в центре грузинской столицы на смотровой площадке у памятника царю Вахтангу Горгасали.

Девушки-туристки из Армении фотографируются на память в центре грузинской столицы на смотровой площадке у памятника царю Вахтангу Горгасали. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik

Девушки-туристки из Армении фотографируются на память в центре грузинской столицы на смотровой площадке у памятника царю Вахтангу Горгасали.

© photo: Sputnik / Stringer

В районе Абанотубани туристов развлекают грузинской музыкой и танцами. Тут собирается множество людей летними вечерами, когда становится прохладнее.

В районе Абанотубани туристов развлекают грузинской музыкой и танцами. Тут собирается множество людей летними вечерами, когда становится прохладнее. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

В районе Абанотубани туристов развлекают грузинской музыкой и танцами. Тут собирается множество людей летними вечерами, когда становится прохладнее.

© photo: Sputnik

В центре грузинской столицы действует множество винных и сувенирных магазинов, предлагающих туристам различную продукцию.

В центре грузинской столицы действует множество винных и сувенирных магазинов, предлагающих туристам различную продукцию. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik

В центре грузинской столицы действует множество винных и сувенирных магазинов, предлагающих туристам различную продукцию.

© photo: Sputnik / Stringer

Группа туристов на экскурсии по грузинской столице на Метехском мосту. Данные статистики говорят, что в 2025 году в Грузию приехало больше туристов, чем за тот же период 2024 года.

Группа туристов на экскурсии по грузинской столице на Метехском мосту. Данные статистики говорят, что в 2025 году в Грузию приехало больше туристов, чем за тот же период 2024 года. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Группа туристов на экскурсии по грузинской столице на Метехском мосту. Данные статистики говорят, что в 2025 году в Грузию приехало больше туристов, чем за тот же период 2024 года.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди стран, которые входят в первую пятерку по количеству туристов, приезжающих в Грузию - Турция, Россия, Армения, Израиль и Азербайджан.

Среди стран, которые входят в первую пятерку по количеству туристов, приезжающих в Грузию - Турция, Россия, Армения, Израиль и Азербайджан. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Среди стран, которые входят в первую пятерку по количеству туристов, приезжающих в Грузию - Турция, Россия, Армения, Израиль и Азербайджан.

© photo: Sputnik / Stringer

За ними следуют Иран, Индия, Украина, Казахстан и Беларусь. В то же время стало меньше приезжать туристов из стран ЕС - пока что статистика говорит о снижении потока на 4%.

За ними следуют Иран, Индия, Украина, Казахстан и Беларусь. В то же время стало меньше приезжать туристов из стран ЕС - пока что статистика говорит о снижении потока на 4%. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

За ними следуют Иран, Индия, Украина, Казахстан и Беларусь. В то же время стало меньше приезжать туристов из стран ЕС - пока что статистика говорит о снижении потока на 4%.

© photo: Sputnik / Stringer

Из всех стран Европы меньше всего в Грузию стали приезжать путешественники из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Из всех стран Европы меньше всего в Грузию стали приезжать путешественники из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Из всех стран Европы меньше всего в Грузию стали приезжать путешественники из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

© photo: Sputnik / Stringer

При этом вырос поток туристов в Грузию из Нидерландов, Словакии, Чехии и Италии. Лидером среди стран ЕС по количеству туристов, по уже сложившейся традиции, является Германия.

При этом вырос поток туристов в Грузию из Нидерландов, Словакии, Чехии и Италии. Лидером среди стран ЕС по количеству туристов, по уже сложившейся традиции, является Германия. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

При этом вырос поток туристов в Грузию из Нидерландов, Словакии, Чехии и Италии. Лидером среди стран ЕС по количеству туристов, по уже сложившейся традиции, является Германия.

© photo: Sputnik / Stringer

В первом квартале 2025 года наблюдался рост числа туристов из арабских стран в Грузию, в частности из стран Ближнего Востока, таких как Оман, Иордания, Бахрейн и Саудовская Аравия.

В первом квартале 2025 года наблюдался рост числа туристов из арабских стран в Грузию, в частности из стран Ближнего Востока, таких как Оман, Иордания, Бахрейн и Саудовская Аравия. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

В первом квартале 2025 года наблюдался рост числа туристов из арабских стран в Грузию, в частности из стран Ближнего Востока, таких как Оман, Иордания, Бахрейн и Саудовская Аравия.

© photo: Sputnik / Stringer

Туристы с Ближнего Востока катаются на реке Кура в грузинской столице на прогулочном катере.

Туристы с Ближнего Востока катаются на реке Кура в грузинской столице на прогулочном катере. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Туристы с Ближнего Востока катаются на реке Кура в грузинской столице на прогулочном катере.

© photo: Sputnik

Группа туристов проходит по площади Европы в историческом центре грузинской столицы в сопровождении гида.

Группа туристов проходит по площади Европы в историческом центре грузинской столицы в сопровождении гида. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik

Группа туристов проходит по площади Европы в историческом центре грузинской столицы в сопровождении гида.

© photo: Sputnik

Прогулочные катера с туристами на реке Кура в один из летних вечеров в центре столицы Грузии.

Прогулочные катера с туристами на реке Кура в один из летних вечеров в центре столицы Грузии. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik

Прогулочные катера с туристами на реке Кура в один из летних вечеров в центре столицы Грузии.

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