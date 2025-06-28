https://sputnik-georgia.ru/20250628/oppozitsiya-v-gruzii-poshla-na-radikalnye-mery---dva-politika-obyavili-golodovku-293951770.html
Оппозиция в Грузии пошла на радикальные меры – два политика объявили голодовку
Оппозиция в Грузии пошла на радикальные меры – два политика объявили голодовку
Sputnik Грузия
К крайней форме протеста также присоединились активисты Васил Элиава, Георгий Степанов и Бачо Куция 28.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-28T15:12+0400
2025-06-28T15:12+0400
2025-06-28T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сразу два политика – лидер "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший член "Грузинской мечты", оппозиционер Гедеван Попхадзе, на фоне арестов оппонентов властей и с разницей в один день объявили голодовку, избрав местом своего протеста территорию у здания парламента. Голодовка – радикальная форма протеста, когда человек отказывается от еды в течение долгого времени. Самым известным фактом последних лет в Грузии является голодовка осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая длилась 50 дней. Голодовка задержанной за нападение на полицейского в этом году редактора оппозиционных изданий Мзии Амаглобели длилась 30 дней. К крайней форме протеста также присоединились активисты Васил Элиава, Георгий Степанов и Бачо Куция. На Руставели участники голодовки установили палатку со спальниками. Это уже вторая протестная голодовка Хоштария. В ноябре 2021 года она объявила голодовку в знак солидарности с осужденным Саакашвили, которая продлилась 17 дней. За решеткой за неявку на заседание комиссии также оказались лидеры и другой оппозиционной партии "Лело за Грузию" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Уголовный срок грозит и третьему лидеру их коалиции Алеко Элисашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, гедеван попхадзе, михаил саакашвили, элене хоштария
грузия, политика, новости, гедеван попхадзе, михаил саакашвили, элене хоштария
Оппозиция в Грузии пошла на радикальные меры – два политика объявили голодовку
15:12 28.06.2025 (обновлено: 15:37 28.06.2025)
К крайней форме протеста также присоединились активисты Васил Элиава, Георгий Степанов и Бачо Куция
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сразу два политика – лидер "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший член "Грузинской мечты", оппозиционер Гедеван Попхадзе, на фоне арестов оппонентов властей и с разницей в один день объявили голодовку, избрав местом своего протеста территорию у здания парламента.
Голодовка – радикальная форма протеста, когда человек отказывается от еды в течение долгого времени. Самым известным фактом последних лет в Грузии является голодовка осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая длилась 50 дней. Голодовка задержанной за нападение на полицейского в этом году редактора оппозиционных изданий Мзии Амаглобели длилась 30 дней.
"Теперь, когда режим перешел в новое наступление и задержал, фактически, всех политиков, я хочу объявить новую форму моей борьбы. Эта форма не является ни эмоциональной, ни необдуманной, это борьба, ориентированная на победу. Я начинаю голодовку на проспекте Руставели. Я не сдвинусь с этого места. Эта голодовка не является отчаянным шагом самопожертвования. Это твердое решение", – сказала Хоштария.
К крайней форме протеста также присоединились активисты Васил Элиава, Георгий Степанов и Бачо Куция. На Руставели участники голодовки установили палатку со спальниками.
Это уже вторая протестная голодовка Хоштария. В ноябре 2021 года она объявила голодовку в знак солидарности с осужденным Саакашвили, которая продлилась 17 дней.
Хоштария – единственный лидер "Коалиции за перемены" из четырех, которая находится на свободе. Зураб Джапаридзе и Ника Мелия приговорены к 7 и 8 месяцам тюрьмы за неявку на заседание парламентской комиссии, приговор Нике Гварамия по этому же делу вынесут 30 июня.
За решеткой за неявку на заседание комиссии также оказались лидеры и другой оппозиционной партии "Лело за Грузию" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Уголовный срок грозит и третьему лидеру их коалиции Алеко Элисашвили.