https://sputnik-georgia.ru/20250628/oppozitsiya-v-gruzii-poshla-na-radikalnye-mery---dva-politika-obyavili-golodovku-293951770.html

Оппозиция в Грузии пошла на радикальные меры – два политика объявили голодовку

Оппозиция в Грузии пошла на радикальные меры – два политика объявили голодовку

Sputnik Грузия

К крайней форме протеста также присоединились активисты Васил Элиава, Георгий Степанов и Бачо Куция 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T15:12+0400

2025-06-28T15:12+0400

2025-06-28T15:37+0400

грузия

политика

новости

гедеван попхадзе

михаил саакашвили

элене хоштария

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сразу два политика – лидер "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший член "Грузинской мечты", оппозиционер Гедеван Попхадзе, на фоне арестов оппонентов властей и с разницей в один день объявили голодовку, избрав местом своего протеста территорию у здания парламента. Голодовка – радикальная форма протеста, когда человек отказывается от еды в течение долгого времени. Самым известным фактом последних лет в Грузии является голодовка осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая длилась 50 дней. Голодовка задержанной за нападение на полицейского в этом году редактора оппозиционных изданий Мзии Амаглобели длилась 30 дней. К крайней форме протеста также присоединились активисты Васил Элиава, Георгий Степанов и Бачо Куция. На Руставели участники голодовки установили палатку со спальниками. Это уже вторая протестная голодовка Хоштария. В ноябре 2021 года она объявила голодовку в знак солидарности с осужденным Саакашвили, которая продлилась 17 дней. За решеткой за неявку на заседание комиссии также оказались лидеры и другой оппозиционной партии "Лело за Грузию" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Уголовный срок грозит и третьему лидеру их коалиции Алеко Элисашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, гедеван попхадзе, михаил саакашвили, элене хоштария