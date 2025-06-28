https://sputnik-georgia.ru/20250628/ot-chego-umirayut-zhiteli-gruzii--dannye-statistiki-293945982.html

От чего умирают жители Грузии – данные статистики

От чего умирают жители Грузии – данные статистики

Sputnik Грузия

Основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T09:01+0400

2025-06-28T09:01+0400

2025-06-28T09:34+0400

грузия

новости

общество

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Смертность в Грузии в 2024 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом: в стране умерло 43 917 человек, что на 2,8% больше, чем в 2023 году, сообщили в Национальной службе статистики ("Сакстат"). Основной причиной смерти, как и в прошлые годы, остаются болезни, связанные с системой кровообращения (35,9%) и опухолевые заболевания (9,2%). Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде. В возрасте от 5 до 39 лет доминируют травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия, поскольку среди лиц этой возрастной категории вероятность несчастных случаев более высокая. От 40 лет и выше преобладают заболевания системы кровообращения и опухоли. Статистика причин смертности в Грузии в 2024 году выглядит следующим образом:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика