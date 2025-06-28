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От чего умирают жители Грузии – данные статистики
От чего умирают жители Грузии – данные статистики
Sputnik Грузия
Основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде 28.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-28T09:01+0400
2025-06-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Смертность в Грузии в 2024 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом: в стране умерло 43 917 человек, что на 2,8% больше, чем в 2023 году, сообщили в Национальной службе статистики ("Сакстат"). Основной причиной смерти, как и в прошлые годы, остаются болезни, связанные с системой кровообращения (35,9%) и опухолевые заболевания (9,2%). Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде. В возрасте от 5 до 39 лет доминируют травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия, поскольку среди лиц этой возрастной категории вероятность несчастных случаев более высокая. От 40 лет и выше преобладают заболевания системы кровообращения и опухоли. Статистика причин смертности в Грузии в 2024 году выглядит следующим образом:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
От чего умирают жители Грузии – данные статистики
09:01 28.06.2025 (обновлено: 09:34 28.06.2025)
Основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Смертность в Грузии в 2024 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом: в стране умерло 43 917 человек, что на 2,8% больше, чем в 2023 году, сообщили в Национальной службе статистики ("Сакстат").
Основной причиной смерти, как и в прошлые годы, остаются болезни, связанные с системой кровообращения (35,9%) и опухолевые заболевания (9,2%).
Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде.
В возрасте от 5 до 39 лет доминируют травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия, поскольку среди лиц этой возрастной категории вероятность несчастных случаев более высокая. От 40 лет и выше преобладают заболевания системы кровообращения и опухоли.
Статистика причин смертности в Грузии в 2024 году выглядит следующим образом:
Основные болезни, вызывающие смертность
2023
2024
Болезни системы кровообращения
17 100
18 159
Клинические симптомы и нарушения, не подходящие под конкретное заболевание
10 355
9 558
Опухоли
4 939
5 720