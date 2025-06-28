https://sputnik-georgia.ru/20250628/turtsiya-namerena-povysit-effektivnost-proekta-baku-tbilisi-kars-293950972.html
Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс
Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс
Sputnik Грузия
Ранее правительство Грузии заявило, что предпримет все меры по улучшению транзитного пути через Средний коридор 28.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-28T14:04+0400
2025-06-28T14:04+0400
2025-06-28T14:18+0400
новости
грузия
экономика
азербайджан
тбилиси
турция
железная дорога баку-тбилиси-карс
баку-тбилиси-карс
ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23833/73/238337318_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_faa3e855c7051df2c093ffd97bb7e285.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017-го. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги. Ранее правительство Грузии заявило, что предпримет все меры по улучшению транзитного пути через Средний коридор. Накануне премьер-министр Грузии заявил, что выполнено 98,5% работ, предусмотренных проектом Баку-Тбилиси-Карс. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
тбилиси
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23833/73/238337318_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_1384e2a5358a84aad9d3479497c14bf5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, экономика, азербайджан, тбилиси, турция, железная дорога баку-тбилиси-карс, баку-тбилиси-карс, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху
новости, грузия, экономика, азербайджан, тбилиси, турция, железная дорога баку-тбилиси-карс, баку-тбилиси-карс, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху
Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс
14:04 28.06.2025 (обновлено: 14:18 28.06.2025)
Ранее правительство Грузии заявило, что предпримет все меры по улучшению транзитного пути через Средний коридор
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017-го. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги.
"Средний коридор создает возможности для экономического развития и диверсификации торговли. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составляющей этого маршрута", – подчеркнул Фидан.
Ранее правительство Грузии заявило, что предпримет все меры по улучшению транзитного пути через Средний коридор.
Накануне премьер-министр Грузии заявил, что выполнено 98,5% работ, предусмотренных проектом Баку-Тбилиси-Карс.
Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год.
После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны.
Это проект, который совместными усилиями трех стран (Грузии, Азербайджана и Турции) должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути.
Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.