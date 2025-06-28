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Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс

Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс

Sputnik Грузия

Ранее правительство Грузии заявило, что предпримет все меры по улучшению транзитного пути через Средний коридор 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T14:04+0400

2025-06-28T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Турция намерена повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017-го. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги. Ранее правительство Грузии заявило, что предпримет все меры по улучшению транзитного пути через Средний коридор. Накануне премьер-министр Грузии заявил, что выполнено 98,5% работ, предусмотренных проектом Баку-Тбилиси-Карс. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, азербайджан, тбилиси, турция, железная дорога баку-тбилиси-карс, баку-тбилиси-карс, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху