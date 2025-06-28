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Вузы Грузии ждут нововведения
Вузы Грузии ждут нововведения
Sputnik Грузия
В ближайшее время будет представлена концепция, которая предусматривает фундаментальное повышение качества образования в университетах, обещают власти 28.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-28T17:18+0400
2025-06-28T17:18+0400
2025-06-28T17:18+0400
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реформа системы образования в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Правительство Грузии этим летом представит новую концепцию о реформах высших учебных заведений в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии на сегодняшний день аккредитовано 63 вуза, из которых 19 государственных. Система высшего образования страны, следуя Болонской системе, включает три уровня: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Обучение строится на кредитной системе, где для получения степени необходимо набрать определенное число кредитов. По его словам, в ближайшее время будет представлена концепция, которая предусматривает фундаментальное повышение качества образования в университетах. Концепция охватывает множество направлений – от инфраструктуры до пересмотра учебных программ, создания лучших условий для профессоров и преподавателей, и будет реализована в течение следующих трех лет. По словам премьера, одной из задач правительства является то, чтобы образование в области сельского хозяйства вошло в число главных приоритетов региональных университетов. "Одна из наших задач – определить образование в области сельского хозяйства одним из главных приоритетов региональных университетов. Это касается как тбилисских университетов, так и других региональных университетов", – сказал премьер-министр. Как отметил глава грузинского правительства, сегодня также очень важно проведение реформ в сфере общего образования. Система среднего образования в Грузии включает 12-летнее обучение, разделенное на три ступени: начальную (6 лет), базовую (4 года) и среднюю (3 года). Обучение начинается с 6 лет. Школьники не сдают выпускных экзаменов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вузы грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, школа, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования
вузы грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, школа, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования
Вузы Грузии ждут нововведения
В ближайшее время будет представлена концепция, которая предусматривает фундаментальное повышение качества образования в университетах, обещают власти
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Правительство Грузии этим летом представит новую концепцию о реформах высших учебных заведений в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В Грузии на сегодняшний день аккредитовано 63 вуза, из которых 19 государственных. Система высшего образования страны, следуя Болонской системе, включает три уровня: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Обучение строится на кредитной системе, где для получения степени необходимо набрать определенное число кредитов.
"Мы хотим провести амбициозную реформу. Была создана соответствующая государственная комиссия, которая разрабатывает концепцию для университетской реформы", – сказал Кобахидзе.
По его словам, в ближайшее время будет представлена концепция, которая предусматривает фундаментальное повышение качества образования в университетах.
Концепция охватывает множество направлений – от инфраструктуры до пересмотра учебных программ, создания лучших условий для профессоров и преподавателей, и будет реализована в течение следующих трех лет.
По словам премьера, одной из задач правительства является то, чтобы образование в области сельского хозяйства вошло в число главных приоритетов региональных университетов.
"Одна из наших задач – определить образование в области сельского хозяйства одним из главных приоритетов региональных университетов. Это касается как тбилисских университетов, так и других региональных университетов", – сказал премьер-министр.
Как отметил глава грузинского правительства, сегодня также очень важно проведение реформ в сфере общего образования.
"Одна из наших задач – внести радикальные изменения в эту сферу, в том числе фундаментально пересмотреть национальный учебный план, программу и пособия. В этом направлении будут реализованы очень важные мероприятия в течение следующих лет", – сказал Ираклий Кобахидзе.
Система среднего образования в Грузии включает 12-летнее обучение, разделенное на три ступени: начальную (6 лет), базовую (4 года) и среднюю (3 года). Обучение начинается с 6 лет. Школьники не сдают выпускных экзаменов.