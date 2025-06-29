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Объявлена дата запуска энергокоридора по дну Черного моря

Объявлена дата запуска энергокоридора по дну Черного моря

Sputnik Грузия

В следующем году также планируется подача заявки на получение для проекта статуса PMI (проект взаимного интереса от Еврокомиссии) 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T20:16+0400

2025-06-29T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Запуск коридора поставок "зеленой энергии" "Каспий – Черное море – Европа" (Black Sea Energy) с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии запланирован на 2032 год, заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в интервью европейским СМИ, сообщил Spunik Азербайджан.По его словам, по данному коридору планируется экспортировать до 4 ГВт "зеленой энергии", но на трех этапах – по 1,3 ГВт. Таким образом, на каждом этапе будет один кабель, и запуск запланирован на 2032 год, сказал Зейналов.При этом, отметил замминистра, технико-экономическое обоснование проекта уже находится на завершающем этапе."Потенциал здесь очень хороший, источником будут ветряные электростанции на шельфе Азербайджана, энергия будет проходить через кабель HVDC в Грузию и подводный кабель через Черное море в Румынию и Венгрию. Болгария также выразила заинтересованность в проекте", – сказал он.По словам Зейналова, в следующем году планируется подача заявки на получение для проекта статуса PMI (проект взаимного интереса от Еврокомиссии).Энергокоридор "ЦА–Азербайджан"Замминистра энергетики АР также рассказал, что в Баку в июле состоится подписание документов по созданию совместного предприятия для реализации проекта коридора по поставкам "зеленой энергии" в направлении Центральная Азия – Азербайджан.Зейналов отметил, что стратегическое партнерское соглашение по развитию и передаче "зеленой энергии" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном было подписано лидерами трех стран 13 ноября 2024 года на климатической конференции COP29.По его словам, к проекту есть большой интерес со стороны Саудовской Аравии."Саудовская электроэнергетическая компания подписала с тремя странами предварительный меморандум о заинтересованности в проекте, в частности, в компоненте передачи "зеленой энергии". Штаб-квартира совместного предприятия будет расположена в Баку. В следующем месяце документы о СП будут подписаны в Баку", – указал замглавы Минэнерго АР.Зейналов добавил, что в скором времени начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта. Что важно, сказал замминистра, есть хороший потенциал для соединения этого коридора с Каспийским и Черным морями, чтобы можно было говорить о более крупном взаимосвязанном коридоре, начинающемся в Центральной Азии и простирающемся до Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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