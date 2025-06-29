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Объявлена дата запуска энергокоридора по дну Черного моря
Объявлена дата запуска энергокоридора по дну Черного моря
Sputnik Грузия
В следующем году также планируется подача заявки на получение для проекта статуса PMI (проект взаимного интереса от Еврокомиссии) 29.06.2025, Sputnik Грузия
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2025-06-29T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Запуск коридора поставок "зеленой энергии" "Каспий – Черное море – Европа" (Black Sea Energy) с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии запланирован на 2032 год, заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в интервью европейским СМИ, сообщил Spunik Азербайджан.По его словам, по данному коридору планируется экспортировать до 4 ГВт "зеленой энергии", но на трех этапах – по 1,3 ГВт. Таким образом, на каждом этапе будет один кабель, и запуск запланирован на 2032 год, сказал Зейналов.При этом, отметил замминистра, технико-экономическое обоснование проекта уже находится на завершающем этапе."Потенциал здесь очень хороший, источником будут ветряные электростанции на шельфе Азербайджана, энергия будет проходить через кабель HVDC в Грузию и подводный кабель через Черное море в Румынию и Венгрию. Болгария также выразила заинтересованность в проекте", – сказал он.По словам Зейналова, в следующем году планируется подача заявки на получение для проекта статуса PMI (проект взаимного интереса от Еврокомиссии).Энергокоридор "ЦА–Азербайджан"Замминистра энергетики АР также рассказал, что в Баку в июле состоится подписание документов по созданию совместного предприятия для реализации проекта коридора по поставкам "зеленой энергии" в направлении Центральная Азия – Азербайджан.Зейналов отметил, что стратегическое партнерское соглашение по развитию и передаче "зеленой энергии" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном было подписано лидерами трех стран 13 ноября 2024 года на климатической конференции COP29.По его словам, к проекту есть большой интерес со стороны Саудовской Аравии."Саудовская электроэнергетическая компания подписала с тремя странами предварительный меморандум о заинтересованности в проекте, в частности, в компоненте передачи "зеленой энергии". Штаб-квартира совместного предприятия будет расположена в Баку. В следующем месяце документы о СП будут подписаны в Баку", – указал замглавы Минэнерго АР.Зейналов добавил, что в скором времени начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта. Что важно, сказал замминистра, есть хороший потенциал для соединения этого коридора с Каспийским и Черным морями, чтобы можно было говорить о более крупном взаимосвязанном коридоре, начинающемся в Центральной Азии и простирающемся до Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, новости, грузия, азербайджан, румыния, черное море, еврокомиссия
экономика, новости, грузия, азербайджан, румыния, черное море, еврокомиссия

Объявлена дата запуска энергокоридора по дну Черного моря

20:16 29.06.2025 (обновлено: 20:31 29.06.2025)
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкВид на черноморское побережье в Грузии
Вид на черноморское побережье в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2025
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
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В следующем году также планируется подача заявки на получение для проекта статуса PMI (проект взаимного интереса от Еврокомиссии)
ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Запуск коридора поставок "зеленой энергии" "Каспий – Черное море – Европа" (Black Sea Energy) с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии запланирован на 2032 год, заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в интервью европейским СМИ, сообщил Spunik Азербайджан.
По его словам, по данному коридору планируется экспортировать до 4 ГВт "зеленой энергии", но на трех этапах – по 1,3 ГВт. Таким образом, на каждом этапе будет один кабель, и запуск запланирован на 2032 год, сказал Зейналов.
При этом, отметил замминистра, технико-экономическое обоснование проекта уже находится на завершающем этапе.
"Потенциал здесь очень хороший, источником будут ветряные электростанции на шельфе Азербайджана, энергия будет проходить через кабель HVDC в Грузию и подводный кабель через Черное море в Румынию и Венгрию. Болгария также выразила заинтересованность в проекте", – сказал он.
По словам Зейналова, в следующем году планируется подача заявки на получение для проекта статуса PMI (проект взаимного интереса от Еврокомиссии).
"Это стратегический проект, поскольку, во-первых, он обеспечивает связь между Каспийским, Черным морями и Юго-Восточной Европой. Во-вторых, как видите, цены в Юго-Восточной Европе в целом немного высокие, и дополнительная энергия может стабилизировать рынок и снизить цены, что очень хорошо для конечных потребителей", – отметил Зейналов.

Энергокоридор "ЦА–Азербайджан"

Замминистра энергетики АР также рассказал, что в Баку в июле состоится подписание документов по созданию совместного предприятия для реализации проекта коридора по поставкам "зеленой энергии" в направлении Центральная Азия – Азербайджан.
Зейналов отметил, что стратегическое партнерское соглашение по развитию и передаче "зеленой энергии" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном было подписано лидерами трех стран 13 ноября 2024 года на климатической конференции COP29.
По его словам, к проекту есть большой интерес со стороны Саудовской Аравии.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС
Инфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2025
Инфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС
© Sputnik / Elnur Salayev
"Саудовская электроэнергетическая компания подписала с тремя странами предварительный меморандум о заинтересованности в проекте, в частности, в компоненте передачи "зеленой энергии". Штаб-квартира совместного предприятия будет расположена в Баку. В следующем месяце документы о СП будут подписаны в Баку", – указал замглавы Минэнерго АР.
Зейналов добавил, что в скором времени начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта. Что важно, сказал замминистра, есть хороший потенциал для соединения этого коридора с Каспийским и Черным морями, чтобы можно было говорить о более крупном взаимосвязанном коридоре, начинающемся в Центральной Азии и простирающемся до Европы.
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