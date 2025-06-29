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Два гражданина Турции задержаны в Батуми за попытку убийства
Два гражданина Турции задержаны в Батуми за попытку убийства
Sputnik Грузия
Наказание за преступление предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T16:51+0400
2025-06-29T16:51+0400
2025-06-29T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Два гражданина Турции 21 и 24 лет задержаны в курортном городе Батуми (Аджария) по обвинению в покушении на убийство соотечественника, а также незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Один из задержанных обвиняется в покушении на убийство, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а второй – в несообщении об особо тяжком преступлении. Наказание за преступление предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет. В ходе расследования установлено, что 25 июня текущего года в Батуми один из задержанных выстрелил из огнестрельного оружия в 25-летнего соотечественника, после чего скрылся с места происшествия. Раненый был доставлен в больницу, где ему оказали соответствующую медицинскую помощь. Следствие также установило, что свидетелем преступления стал второй задержанный, но он не сообщил об увиденном в полицию. Оба были задержаны полицией города в качестве обвиняемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, турция, аджария
происшествия, грузия, новости, батуми, турция, аджария
Два гражданина Турции задержаны в Батуми за попытку убийства
Наказание за преступление предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Два гражданина Турции 21 и 24 лет задержаны в курортном городе Батуми (Аджария) по обвинению в покушении на убийство соотечественника, а также незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Один из задержанных обвиняется в покушении на убийство, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а второй – в несообщении об особо тяжком преступлении.
Наказание за преступление предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет.
В ходе расследования установлено, что 25 июня текущего года в Батуми один из задержанных выстрелил из огнестрельного оружия в 25-летнего соотечественника, после чего скрылся с места происшествия. Раненый был доставлен в больницу, где ему оказали соответствующую медицинскую помощь.
Следствие также установило, что свидетелем преступления стал второй задержанный, но он не сообщил об увиденном в полицию.
Оба были задержаны полицией города в качестве обвиняемых.